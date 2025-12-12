El Turismo Promocional corona el año

El Automoto Club Nuevejuliense se prepara para vivir un fin de semana especial y cargado

de emociones con la disputa de la última fecha del Turismo Promocional Premio

Coronación, que nuevamente elige el Autódromo Ciudad de 9 de Julio para su cierre de

campeonato.

Con un año altamente positivo y un crecimiento sostenido en parque automotor, nivel

competitivo y convocatoria de público, la categoría llega a nuestro circuito para ponerle el

broche de oro a una temporada inolvidable.

Con los títulos de las Clases 1 y 2 ya resueltos, todas las miradas estarán puestas en:

● La definición del Campeonato de Clase 3, que llega a 9 de Julio con sus

candidatos separados por pocos puntos y con la final como verdadero juez.

● Los subcampeonatos de Clases 1 y 2, aún abiertos y listos para resolverse en

pista, garantizando lucha, estrategia y espectáculo hasta la última bandera a

cuadros.

Nada está dicho: la paridad mostrada durante toda la temporada promete un cierre vibrante en cada especialidad.

Un año de crecimiento constante

A lo largo del 2025, el Turismo Promocional consolidó un notable incremento en cantidad de

autos, competitividad y nuevos protagonistas que ya asoman para la temporada 2026.

El público respondió fecha tras fecha, acompañando el esfuerzo de los equipos, pilotos y

preparadores, y generando un ambiente deportivo que posiciona al campeonato como una

de las propuestas más fuertes de la región.

Para el Automoto Club Nuevejuliense, recibir este cierre de año es un reconocimiento al

trabajo realizado en infraestructura, seguridad y servicios dentro del autódromo, hoy en

óptimas condiciones para un fin de semana de alto nivel.

Todo dispuesto para un gran espectáculo

El cronograma oficial marca un fin de semana intenso:

Sábado

● Apertura del autódromo a las 10:00.

● Inscripciones desde las 13:30.

● Pruebas libres cronometradas desde las 14:30 hasta las 17:30.

Domingo – Día central

● Desde las 7:30: inscripciones y entrega de sensores.

● 8:00: verificación técnica.

● 9:15: inicio de pruebas libres con box abierto.

● 10:15: reunión obligatoria de pilotos.

● 10:50: clasificaciones .

● 12:45: series.

● 14:30: finales, que coronarán a los últimos ganadores del año y determinarán el

campeón restante y los subcampeonatos en juego.