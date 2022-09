El Torneo de hockey femenino ingresa en su etapa previa a los Play Offs

Se disputó el sábado la fecha 13ª del Torneo de Hockey de la Asociación del Centro de la Provincia, con los partidos “clásicos”, sobre todo entre los de la misma ciudad: Atlético con San Martín (9 de Julio), Social con Sarmiento (Junín), El Liqueño con Rivadavia (Lincoln) y Bragado Club con Hockey Bragado; además de Ciudad (Bolívar) con Saladillo H.C. y 25 de Mayo H. con Huracán (C. Casares), ingresando el certamen en su parte final, previa a los play offs, por eso importan las ubicaciones en cada categoría: en la Zona “A, en Sub 14, por ahora clasifican Social, Ciudad, Huracán y Rivadavia; en Sub 16, Social, Ciudad, San Martín y Huracán; en Sub 19, Ciudad, San Martín, Social y H.Bragado; y en 1ª, Social, San Martín, Rivadavia y H.Bragado. Y en la Zona “B”, en Sub 14: Atlético, Bragado C., Saladillo y El Linqueño; en Sub 16, Atlético, Sarmiento, Saladillo y Bragado C.; en Sub 19, Atlético, Sarmiento, Bragado C. y Saladillo; y en 1ª, Sarmiento, Atlético, Sarmiento y 25 de Mayo H.

En cuanto al clásico local, jugado en cancha de San Martín, resultó muy favorable para Atlético, que ganó 3 partidos y empataron el restante: en Sub 12 fue muy superior, ganando por 8 a 0, con 4 goles de Lucía Más y uno de Josefina Navello, Ema González, Maite Portal y Nina Villa; en Sub 16 también existieron diferencias en la cancha, ganando la visita por 5 a 0, con 2 goles de Guille Gómez y uno de Martina Aribe, Valentina Figueiras y Cata Bracco; en Sub 19 empataron 2 a 2, con un gol de San Martín por Lourdes Legnoverde al iniciar el tercer cuarto y sobre su finalización, dos goles seguidos de Atlético, a cargo de Ana Vanina y Pilar Abitante desnivelaron el tanteador y cuando terminaba el partido llegó el empate local por medio de Martina Maestrutti. Y finalmente, en primera nuevamente se impuso el conjunto “Millonario” por 2 a 0, con goles de Inés Lisazo y de Trini Iturralde.

Estuvo ausente el DT de Atlético, Javier Braña, por razones de salud, siendo muy bien reemplazado por su Asistente Técnico, Leo Cuello.