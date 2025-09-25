El tenista nuevejuliense, Valentino Rossi, ingresó a la Academia Ichkov

Valentino Rossi, tenista nuevejuliense de 16 años, formado en el Club Atlético 9 de Julio, seguirá su etapa de desarrollo en la Academia Ichkov, con el objetivo de seguir progresando en el deporte. Además, será becado para el curso que dará en nuestro País la “Rafa Nadal Academy” en enero próximo, con reconocidos profesores españoles.

Con un trabajo muy especializado se nota el progreso de los participantes, que egresan preparados para intervenir en el campo profesional, luego de pasar por las distintas categorías menores, con entrenamientos técnicos y físicos de todo tipo.

La Academia “Ichkov”,ubicada en el Country La Providencia, en Canning, partido de Ezeiza, es dirigida por Stalislav Ichcov, ex jugador ATP, ex N° 1 ITF, entrenador nacional; y demás integrantes del plantel de profesores: Agustín Tobes, Entrenador Nacional de Tenis, igual que Rodrigo Caraballi; Andrea Prestia, Head Coach woman, ex N° 1 de Argentina; Cristian Segni, Head Coach, ex jugador ATP; Guillermo Rivas, ex jugador, N° 116 del ranking ATP, ex jugador del equipo Nacional de Copa Davis; Tomás Ramírez, preparador físico; Alberto Osete, Profesor nacional de tenis, ex Técnico del equipo Argentino de Copa Davis, ex Director del Área de Educación Física de la AAT; Luis Martín, Profesor nacional de tenis, ex Director de tenis del Cenard; Lean Oscar Bas, ex jugador ATP, Profesor técnico, Coach deportivo.