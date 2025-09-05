El Tejar: «Hagan algo, estamos sin salida»

Víctor Agnoluzi trabaja en estancia Don Fernando, en la zona de El Tejar. Estuvo en el programa “Agro 9 Radio” y en su relato, cargado de dramatismo y desesperación ante la dramática situación de aislamiento que tanto, él su familia y otros residentes de la zona están viviendo, que los tiene “sin salida” tal como lo expresó. Preocupado también porque ante una emergencia no podría llegar una ambulancia. Hoy tampoco lo hacen los docentes. Habla de una situación dificil en su zona pero que emperora para el lado de Quiroga y la Niña. El camino Arzuaga, que es su salida a la ruta 65 “se cortó muy mal”. El relato crudo y no sin dejos de desesperación expone un pedido que podria significar el cierto alivio, que ya fue realizado a las autoridades y que, hasta ahora no tuvo respuesta: destapar la alcantarilla del ruta 65. “Hagan algo!”. Un testimonio que expone la magnitud de un problema que ha superado la capacidad de respuesta efectiva en tiempo y forma y de prevención.