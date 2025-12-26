El Santo y el Tigre se juegan la punta del campeonato

En un momento del calendario inusual, entre Navidad y Año Nuevo, la Liga de Fútbol Nuevejuliense comienza hoy a jugar la fecha 11, la última de la primera ronda. Y lo hará con un partidazo entre San Martín y Once Tigres, primero y segundo.

Desde las 20:30 hs el Santo recibe en el Santiago Noé Baztarrica a el Tigre, para intentar mantener o estirar la diferencia de tres puntos que le lleva.

El sábado, Patricios enfrentará a Agustín Álvarez con la mirada puesta en el fondo de la tabla. Será a partir de las 19 hs.

El domingo, en otro interesante partido, Naón se mide ante Atlético 9 de Julio desde las 18 hs, los dos vienen de perder, pero se quieren recuperar lo antes posible. San Agustín jugará ante Libertad desde las 20 hs. Completarán El Fortín ante French a las 18, y Quiroga ante La Niña.