El rojo de la provincia condiciona a Kicillof

Con pagos demorados, obras paralizadas y nuevas cajas presupuestarias, la crisis bonaerense se convierte en un obstáculo central para las aspiraciones presidenciales del gobernador.

La Provincia de Buenos Aires arranca 2026 con un panorama financiero tenso, marcado por deudas acumuladas, retrasos en pagos a proveedores y un Presupuesto aprobado en noviembre de 2025 que declara emergencia económica y autoriza endeudamiento por hasta USD 3.685 millones.

Este escenario complica la gestión de Axel Kicillof y pone en jaque su proyección como presidenciable para 2027: sin resolver el desequilibrio, le resultará difícil presentarse como un líder capaz de manejar la economía nacional, especialmente ante un peronismo que lo ve como opción renovadora pero exige resultados concretos.

Deudas y retrasos en pagos a proveedores

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación financiera delicada, marcada por la refinanciación de su deuda pública a corto plazo mediante emisiones de bonos en pesos y por autorizaciones para tomar nuevo endeudamiento externo. En paralelo, la cadena de pagos se encuentra tensionada: proveedores y pymes denuncian demoras crónicas en los cobros, incluso en áreas sensibles como salud y obras públicas, lo que alimenta un clima de desconfianza creciente.

Aunque el Presupuesto 2026 incorpora un fondo de recupero de deudas para judicializar reclamos, la herramienta no resuelve la falta de liquidez inmediata. Los anuncios oficiales, como la creación de fondos de emergencia municipal por 250.000 millones de pesos, contrastan con la realidad de los acreedores, que aseguran que los recursos no llegan. Esto genera un círculo vicioso en el que la Provincia gana tiempo financiero, pero profundiza los atrasos con quienes sostienen servicios básicos.

Parte del conflicto se explica por la disputa con el Gobierno nacional. El gobernador Axel Kicillof reclama entre 12,9 y 13 billones de pesos en transferencias que Nación adeuda a la Provincia, incluyendo coparticipación, fondos educativos, de seguridad y más de 800.000 millones en ATN retenidos. Además, denuncia la negativa del gobierno de Javier Milei a avalar nuevo endeudamiento bonaerense, situación que podría derivar en demandas judiciales durante 2026.

El impacto de esta crisis se siente con fuerza en el territorio. En salud, faltan medicamentos en salas sanitarias y hospitales, con cortes de prestaciones y proveedores que dejan de entregar insumos. En obras públicas, tanto nacionales como provinciales, el parate es generalizado y ya provocó la pérdida de alrededor de 50.000 empleos en la construcción desde 2024. Mientras tanto, los comedores comunitarios siguen funcionando, pero los proveedores advierten que las deudas acumuladas podrían poner en riesgo la continuidad de las entregas si no se normalizan los pagos.

Mal manejo propio: nuevas áreas vs. prioridades esenciales

Sin embargo, no todo es culpa externa. La gestión de Kicillof muestra ineficiencias: crea nuevas áreas y programas –como centros de producción de alimentos o políticas de género con cajas millonarias controladas por La Cámpora–, pero el Presupuesto 2026 destina solo 7,3% a obras públicas y no prevé construcción de viviendas nuevas.

En salud, inaugura centros de atención primaria (204 en su gestión), pero ajusta el presupuesto para infraestructura hospitalaria, dejando instituciones sin fondos.

Similar en alimentación y obras: anuncios de inversión en producción local contrastan con recortes reales, profundizando precarización laboral y endeudamiento. Este desbalance –priorizar lo nuevo sobre lo esencial– agrava la crisis y erosiona su credibilidad.

Ejemplo de ello es el INCAA bonaerense. Tras dos años de demoras, negociaciones internas y rosca política, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley Audiovisual impulsada por Axel Kicillof, que crea un fondo de fomento de unos 700 millones de pesos para el sector. Aunque la norma declara a la actividad audiovisual como estratégica y de interés público, y promete transparencia mediante un consejo provincial al estilo de un “INCAA bonaerense”, la iniciativa despierta cuestionamientos por el amplio poder que le otorga al gobernador para modificar partidas presupuestarias y por avanzar con un nuevo esquema de subsidios en un contexto de fuertes tensiones financieras, atrasos de pagos y recortes en áreas sensibles, lo que reabre el debate sobre prioridades y uso de recursos en la Provincia.

Impacto en su Proyección Presidencial

Kicillof avanza en su armado nacional: expande el “Movimiento Derecho al Futuro” en febrero, con alianzas sindicales y respaldos de intendentes. Pero esta ambición choca con la realidad: una provincia en emergencia, con veto nacional al financiamiento y críticas por “devastar” el distrito. Si no equilibra las cuentas –combinando reclamos a Nación con reformas internas–, su imagen de presidenciable se debilitará, limitando chances en un PJ que busca un candidato solvente para 2027.(La Tecla)