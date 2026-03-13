El Peronismo local en su laberinto

Por Carlos Graziolo

El título, vale aclararlo de antemano, ha sido usado y repetido por muchos otros colegas y medios. Desde los más notorios y encumbrados hasta los más modestos. Por eso no hay dudas, y como dice el cuento de Eduardo Sacheri ‘me van a tener que disculpar’ pero lo descubrirán cientos de veces, pero como a otros escribas viene como anillo al dedo. Cambian las épocas y los años y los distintos espacios cambian de nombres según los tiempos y los nombres de los candidatos, pero se tratan hoy como ayer como miembros de un matrimonio arreglado que necesita durar, pero no duran y se terminan tirando con los platos a poco andar.

Pocos días antes de asumir y luego de las dos carreras electorales, 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, el PJ local no logró alejar el fantasma de la ruptura y los que apostaron por ella acertaron. Hay desconcierto en el peronismo nuevejuliense, pero no en el de los dirigentes, sino en el del adherente común, el militante de base que no puede entender como la cuestión se repite una y otra vez y se derrochan chances y oportunidades según pasan los años y los lustros…y las décadas.

Cuando se interrogaba sobre la conducción del bloque respondían que “Todavía no hay nada definido» y nunca hubo respuestas claras. La posición compleja para enfrentar ese año electoral los puso en un apriete y pasado esas dos jornadas, de distinto significado, siguió un mar de indefiniciones con una sola cuestión clara: el riesgo de fractura era alto y lo lograron.

Desde hace años en el Concejo Deliberante nuevejuliense la presencia peronista está en retroceso o estancada, luego de no superar los tres representantes en las dos últimas elecciones: la de 2023 y la del 7 de septiembre de 2025. Lejos de poder ‘arañar’ una cuarta banca.



Finalmente, el jueves 12 de marzo, el bloque de cinco concejales se dividió tras esas conocidas y anunciadas diferencias internas: dos, Malena Defunchio y Julia Crespo, permanecen como Unión por la Patria y tres, Nancy Grizutti, Héctor Bianchi y Esteban Naudín, conforman el nuevo espacio ‘Fuerza Patria’. La decisión se comunicó oficialmente en la sesión de ayer jueves.

Las huestes del general desertan desilusionadas ante este panorama mientras sus ‘representantes’ estiran su guerra interna hasta límites grotescos. No neguemos tampoco la propia realidad nacional del movimiento: repetida casi en espejo provincia por provincia o distrito por distrito como prefieran. Con un gobierno municipal opaco en su accionar, sin brillo, por ser respetuoso en las formas, con muchas cuestiones irresolutas o sin resolver o agravadas por su propia impericia o por su falta de pasión y coraje para resolverlas. Con el PRO casi en retirada y un radicalismo inmerso también en sus propias internas -no ha podido resolver la de la provincia de Buenos Aires- La Libertad Avanza progresa, por decantación, sin oposición aquí, mientras Milei demuele la Argentina. Mientras eso ocurre el peronismo que queda se detona a sí mismo en una interna infinita que en estas últimas horas ofreció su capítulo más grotesco.Cabe la pregunta ¿Quién las va a resolver? ¿esta oposición? Por acción y omisión el propio peronismo le desmaleza el camino a LLA: aquí y allá.

Algunos nombres propios

¿De quién es la culpa de todo esto?: de todos o de todas (nunca mejor desclasificado el género). Naudín es el presidente del Concejo Deliberante, pero eso no lo inhibe para participar del arreglo, de un acuerdo o ¿su función es meramente institucional y ‘yo en esto no me meto’?

Los que están afuera (Esteban, Parise, ‘Grillo’ Rodríguez, Gagliano, Martín, Castiglioni y sigue la lista, ¿no tienen nada para decir o hacer? ¿Cuál es su rol en este tema? Hablo de los de la foto en el sindicato de Luz y Fuerza cuando patalearon porque no aceptaron su lista y de los que no estuvieron en la foto, pero se supone que adherían a esa lista. Me está sobrando Delgado ¿Dónde lo pongo?

Una sesión duraron como bloque y eso según como se interprete, porque ya arrancaron separados, divididos, peleados. Corrijo: ni una sesión duraron. El mundo se cae a pedazos y ustedes ¿no pueden arreglar la conducción de un bloque de cinco? ¿en 9 de Julio?

Los números de pérdidas de empleo asalariado y cierres de industrias que arrojan los dos primeros años de la gestión de Milei son brutales desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El ‘topo’ como se autodefinió destruyó cerca de 300 mil puestos de trabajo registrado (294.400 cifra en constante aumento) y provocó el cierre de 21400 empresas privadas en el país (23 de 24 provincias).

Puedo seguir, pero el editor me apura con el cierre. Hay un episodio nuevo en el horizonte: el 16 de marzo asume como nuevo conductor del PJ local Augusto Ippoliti y veremos que ocurre. No tengo ni arriesgo conjeturas, pero si se lo propone menuda tarea tendrá para tratar de ensamblar todas las partes desperdigadas, no exentas de rencores y bajas pasiones. Sino lo intenta, ahí si me animo a anunciar que el tobogán continuará.

Vuelvo al título que tomo del libro ‘El general en su laberinto’ de Gabriel García Márquez narrando los últimos días de Simón Bolívar examinando su viaje hacia la muerte y su lucha interna con el legado de la independencia de América Latina. El Libertador se encuentra en un estado de deterioro físico y emocional, rodeado de conspiraciones y traiciones ¿Les suena parecido?