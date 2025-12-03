El peronismo acordó el control de la Legislatura bonaerense

Con el peronismo alineado, Diputados bonaerenses mantiene el doble comando y reparte cargos en plena tensión política por el control legislativo.

El peronismo bonaerense terminó de definir las autoridades de la Cámara de Diputados y decidió sostener el esquema de doble comando que funcionó durante los últimos dos años. A partir del 10 de diciembre, la presidencia quedará nuevamente en manos de Alejandro Dichiara, mientras que en 2026 el sillón será para Alexis Guerrera, tal como estaba previsto en el entendimiento previo con el Frente Renovador.

La negociación, que en los últimos días tuvo varios capítulos de rosca interna, terminó de ordenarse este fin de semana, despejando dudas sobre posibles cambios en la conducción legislativa.

Cómo quedó el reparto de las vicepresidencias

Las vicepresidencias, otro punto clave en la arquitectura política de la Cámara, también quedaron definidas. Los lugares se repartirán entre Alexis Guerrera (Frente Renovador), Agustín Forchieri (PRO), Juanes Osaba (La Libertad Avanza) y Mariano Cascallares (Fuerza Patria).

La confirmación de Cascallares en una de las vicepresidencias puso fin a las especulaciones que lo ubicaban como posible presidente del cuerpo, un escenario que había tomado fuerza durante las últimas semanas.

La pulseada interna y la señal hacia Kicillof

El acuerdo ratificado implica que el gobernador Axel Kicillof no tendrá control directo sobre la Cámara de Diputados durante los próximos dos años, algo que en el peronismo se leyó como una señal política relevante hacia el interior del oficialismo bonaerense.

Dichiara ya había presidido la Cámara en 2024 bajo el mismo esquema de alternancia con Guerrera, y su continuidad refuerza el pacto interno que se mantuvo sin inconvenientes durante todo el período.

Un escenario legislativo complejo para el oficialismo

Aunque el peronismo logró ordenar la conducción del cuerpo, en la Legislatura reconocen que los próximos dos años serán especialmente difíciles para aprobar proyectos sensibles. El oficialismo contará con mayor margen para obtener mayoría simple, pero seguirá enfrentando fuertes obstáculos para alcanzar los dos tercios, un requisito clave para leyes estructurales o designaciones.

Con una oposición fragmentada, pero activa, el peronismo deberá sostener acuerdos permanentes para avanzar en iniciativas estratégicas.(Grupo La Provincia)