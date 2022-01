El «Patón» Basile entre la TV, el sindicato de boxeadores y el gimnasio

Esta es su propia pelea y a pesar de los vaivenes de la vida sigue adelante, soltando jabs, esquivando los ganchos, con los pies bien firmes sobre la lona. GONZALO «EL PATÓN» BASILE.

– Gonzalo, estuvimos viendo Cortes y estás nuevamente convocado a la TV.

– Sí, estoy muy contento porque estoy en EL MARGINAL, ésta es la Cuarta temporada que saldrá en la plataforma Netflix, que esta tan esperada por toda la gente. Siempre fue un éxito de audiencia, no te olvides que ya participé en la II junto a Roly Serrano, el Sapo Quiroga, en la III con Alejandro Agúada, Bruni y ahora con los Borges.- Están grabando en otro lado…- Exacto. Ahora estamos en Puente Viejo, tras el incendio. La verdad es que gracias a Sebastián Ortega que siempre me tiene en cuenta, puedo estar en el elenco.

– ¿Y del boxeo…?.

– Tras mi victoria en San Pablo, obteniendo los títulos que estában vacantes y gané, justo en medio de la Pandemia que complicó todo. Imaginate que cuando en Marzo comenzó la grabación, era hisopado todos los lunes, porque había escenas de contacto y la productora UNDER se puso en un gasto extra y ellos lo lograron haciéndose cargo.

– ¿Estás enganchado con la actuación «Patón»?

– Sí, porque está muy buena la serie, con una historia renovada.

– ¿Qué es eso del Sindicato de Boxeadores?

– Bueno. Junto al Compañero Ezequiel Martínez, Mauricio Cabrera y unos cuantos boxeadores estamos «peleando» por la recuperación de un Sindicato que está abandonado. Fue creado por Juan Domingo Perón en 1973. Si vos le das el uso que corresponde, con las herramientas que corresponden, serán de mucha utilidad, ya que hay cientos de combates anuales en cada rinconcito del País. Entre los deportes más populares de acá son el fútbol y el boxeo…

– El famoso tema de los representantes…

– Seguro. Los boxeadores están desprestigiados y las grandes Bolsas se las llevan los promotores. Acá son 4 y manejan las publicidades, las televisaciónes y el el Sindicato debería tener injerencia en todo ello y salir a trabajar sobre todo ello, con los Cojones que nosotros estamos acostumbrados a tener, como lo son los que nos inculcaron PABLO y HUGO MOYANO. Los Promotores negocian para ellos y no para los trabajadores.

– Va a ser duro…

– Se que va a ser duro y estamos acompañados por los abogados, pero tarde o temprano lo vamos a conducir para cumplirle los sueños a tantos Pibes que se la juegan arriba del ring y donde se merecen mejores remuneraciones.

– Y alguna sorpresita…

– Siempre. Imaginate que soy un deportista de CAMIONEROS, que por mis características siempre convoca. Por eso me estoy Moviendo en el gimnasio, ya que he recibido algunas propuestas tentadoras, quieren a la persona y veremos si me sirve porque «Viejo es el viento y sigue soplando…»

Estamos activos, con los muchachos, recorriendo asociaciones sindicales, al ministerio, recorriendo gimnasios de barrio y entrenando siempre.

(Fuente: Infocamioneros)