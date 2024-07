El nuevejuliense Mariano Navone no pudo coronar un partidazo vs. Rafael Nadal 

Desde el vamos, cuando estaban peloteando y aclimatándose, no se sabía qué esperar de este enfrentamiento, pero con los primeros minutos de acción bastó para entender que no había ido en carácter de fanático sino decidido a derribar al ídolo.

No hubo final feliz para esta película que Navone jamás olvidará, pero a ese chico de 13 años que ni siquiera se imaginaba que iba a estar jugando mano a mano con Rafael Nadal -y al que no le ganó por detalles- le puede decir que estuvo a la altura.