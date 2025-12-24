El newcom de Atlético cerró otro gran año

Los equipos de Newcom del Club Atlético, conocidos como Kosiucos, han tenido una temporada excepcional, especialmente en las competencias para Clubes Federados, regidos por la Federación de Vóley Argentina.

Torneos de FEVA

MIXTO +50: – Sudamericano (Chapadmalal) 20 al 23 de marzo, 3er Puesto; – Provincial (Chivilcoy) abril, 1er Puesto, CAMPEONES; – Campeonato Argentino Nivel A (Santiago del Estero) junio, 1er Puesto, CAMPEONES; – Provincial (T. Lauquen) agosto, 1er Puesto, CAMPEONES; – Provincial (General Rodríguez) septiembre, 1er Puesto, CAMPEONES; – Campeonato Argentino Nivel “A” (T. Lauquen) noviembre, 3er Puesto.

– Clasificados al Torneo Campeonato Sudamericano 2026

– Primer lugar en el ranking Argentino de clubes de FEVA

FEMENINO: – Provincial (Las Flores) mayo, CAMPEONAS; – Provincial (9 de Julio) agosto, 3er Puesto: – Campeonato Argentino, (San José – San Luis), octubre, 3er Puesto.

Clasificadas al Campeonato Sudamericano 2026

Otros Torneos :

Liga Femenina Las Flores, (ciclo anual) CAMPEONAS, Play Off 3er Puesto; – Torneo Argentino (Brinkmann – Córdoba), noviembre, 2do Puesto SUBCAMPEONAS

Copa Mixto Pastor Merlo (Daireaux), Mayo, CAMPEONES; Torneo Mixto Carlitos Bella (La Madrid), Septiembre – CAMPEONES

Jugadores de la Selección de Buenos Aires :

Femenino + 50: Corina Logioco; + 60 Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga. Mixto +50: Alejandra Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla; Mixto +60: Cecilia Aramburu

Jugadores de la Selección Argentina

Mixto +50: Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo

Plantel completo 2025 : Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Fany Mortarini, Silvia Aguiñaga, Rubén Chiesa, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT: Prof. Susana Reale.

Agradecimientos a:

– Jugadores: Paola Rosales, Andrea Quiroga, Isabel Junco Casanova, Silvana Checovich, Julio Arruiz, Guillermo Amestoy y Marcelo Bailon que nos acompañaron en diferentes oportunidades.

– Al Señor Ape de la Plaza (integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético) por su apoyo y compañía incondicional.

– A los sponsors SAN SAB, Gimnasio ENERGY TIME, ROSALUX, LOGIOCO

– A nuestros AMIGOS, FAMILIA y CLIENTES que desde hace 3 años consecutivos nos compran pollos arrollados todos los meses.