El mundo del fútbol con Miguel Russo: los emotivos mensajes de los clubes

MIGUEL ÁNGEL RUSSO atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra con internación domiciliaria, según oficializó Boca en las últimas horas.

Con el correr del tiempo, distintos clubes del fútbol argentino y del exterior le hicieron llegar sus palabras de aliento al experimentado entrenador.

«Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón», publicó Rosario Central en su cuenta oficial.

La Reserva del Canalla ganó su partido este martes y le dedicó especialmente la victoria a Russo. «Fuerza Miguel», se leía en una bandera que mostraron los juveniles luego del 3-0 ante Platense.

«¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos», compartió Estudiantes, otro de los clubes en los que dejó su huella imborrable.

«Desde el Club Atlético Colón, te deseamos muchas fuerzas Miguel, todo el pueblo Sabalero está con vos», publicó el club santafesino.

«Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel!. La familia Azul está contigo, todo se cura con amor», expresó Millonarios, club que fue campeón de la mano del DT.