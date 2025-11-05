El Gobierno reabre la discusión por el salario mínimo tras cuatro meses de congelamiento

En medio de la fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, el Gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a una reunión virtual el próximo 26 de noviembre. La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 6/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El texto, firmado por la directora general de Negociaciones Laborales del Ministerio de Capital Humano, Claudia Testa, dispone la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para las 10 de ese día. Allí se analizarán los valores de referencia del salario mínimo y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Más tarde, a las 12.30, se reunirá el plenario del Consejo Nacional, encargado de tratar las propuestas que surjan de la comisión.

La convocatoria ocurre luego de que la Justicia laboral intimara al Ministerio de Capital Humano —del que depende la Secretaría de Trabajo— a responder por la falta de actualización del salario mínimo, tras una presentación conjunta de las dos centrales de la CTA.

El Consejo Nacional está integrado por 16 representantes sindicales (de la CGT y las dos CTA) y 16 del sector empresario, con el objetivo de consensuar los valores que regirán en los próximos meses. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se realizaron cinco reuniones de este tipo, pero en ninguna se alcanzó un acuerdo, por lo que la definición final quedó en manos del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con estimaciones del centro de investigación CIFRA (CTA-T), el salario mínimo perdió cerca del 32% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Actualmente se ubica en $322.000, monto que permanece sin cambios desde agosto. En términos nominales, el aumento acumulado desde el inicio de la gestión fue del 107%, frente a una inflación cercana al 170% en el mismo período.

El informe de CIFRA advierte que la pérdida reciente se suma a retrocesos anteriores: en agosto de 2025, el salario mínimo real era 43,4% inferior al de noviembre de 2019 (al final del gobierno de Cambiemos) y 56,7% menor al de noviembre de 2015. Si hubiera mantenido su poder de compra de esa década, el ingreso debería superar los $740.000.

La entidad también observó que la brecha entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados se amplió de manera significativa: actualmente representa menos de una quinta parte del promedio de remuneraciones del sector privado registrado.

En términos históricos, el poder adquisitivo del salario mínimo se encuentra por debajo de los niveles vigentes durante gran parte de la década de 1990 y de la crisis de 2001, períodos en los que también se suspendió su actualización. Según CIFRA, hoy una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica que define la línea de pobreza