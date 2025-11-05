El Gobierno Nacional se mete en el agua con 9 de Julio como centro de operaciones

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que el Gobierno nacional decidió, a través de la Agencia Federal de Emergencia (AFE), meterse en terreno bonaerense para ayudar a las zonas afectadas por las inundaciones Para ello, en el dia de mañana, se instalará un Centro de Operaciones en 9 de Julio con un equipo de la AFE, comandado por su director, el Dr. Santiago Hardy. El objetivo, dijo Bullrich “aportar recursos nacionales para lograr generar un despliegue operativo para abrir caminos, acceder a familias aisladas y a pueblos comprometidos”.

El sábado funcionarios -la misma Bullrich sería de la partida- estarán recorriendo la zona evaluando la situación.

La Ministra anunció que “desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. Y desde el Ministerio de Defensa, y con la Compañia de Ingenieros, se sumarán máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados” . Además, se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

El equipo de la AFE, se reunirá mañan jueves conjuntamente con los intendentes de 9 de Julio, Gral Viamonte y de Carlos Casares. El objetivo será coordinar con las intendencias las tareas de limpieza, y “ hacer todo lo necesario para circular, liberar las vias de transito disponibles para que no haya ninguna persona aislada”.

“Nos vamos a hacer cargo de esta emergencia. La Autoridad del agua deberá ordenar los cauces del agua, que está todo escrito”, agregó la ministra.

Consultada sobre si esto fue hablado con el Gobierno bonaerense y con los Intendentes, Bullrich dijo que «hemos tomado esta decisión desde el Gobierno Nacional y vamos mañana para allá. Y si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido, por supuesto. Pero vamos a trabajar – en principio – con los intendentes y hacer lo que vemos, que todavía no está en marcha».