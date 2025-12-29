El Futsal de Atlético ya tiene fixture confirmado

Ya se encuentra todo preparado para el comienzo de una nueva edición del Torneo de Futsal, que el Club Atlético viene organizando todos los veranos con un espectáculo muy completo, razón por la que las tribunas se cubren de público en todas las jornadas.

En un enero siempre caluroso, no impide disfrutar de buenas pisadas y lujos, partidos calientes y choripanes siempre sabrosos en el gimnasio del Club Atlético. El torneo llega a su edición número 10 y promete estar a la altura como siempre.

Efectuado el sorteo de Zonas en reunión con presencia de todos los delegados, a continuación, se hizo el sorteo de partidos y se trataron aspectos reglamentarios de la competencia, recordando que los partidos se disputan los lunes, miércoles y viernes a partir del día 5 de enero y comienzan a las 20.30 hs, con cuatro encuentros por noche, tratando de que exista continuidad en el desarrollo de cada jornada. Y como siempre, los partidos son arbitrados por tres jueces de la L.N.F. con dos en cancha por partido, con vigencia del reglamento del futsal.

Y para los espectadores, funciona el tablero electrónico, que marca el tiempo de juego, los goles y las faltas y habrá dos cantinas con parrillas, una en cada extremo del gimnasio; y se aclaró que los precios serán muy accesibles y que por obvias razones de tiempo, sólo se pueden pagar las entradas y en las cantinas con dinero en efectivo.

En la jornada inaugural, se enfrentan: 20.30 hs LPS con Nuevas Tierras; 21.30 hs Rancho Agro con Deportivo Paraguayo; 22.30 hs Los de siempre con Dennehy F.C.; y 22.30 hs Pinturería Pintar con Lácteos La Aurora

Las Zonas son: Zona “A”, LPS, Roma Fútbol 5, LVFC y Nuevas Tierras; Zona “B”, El Rancho Agro, Industrias 9 de Julio, Manga de Gatos y Deportivo Paraguayo; Zona “C”, 7L Los de siempre, Dana Equipamientos, Doña Tota y Dennehy F.C.; y Zona “D”, Pinturerías Pintar, Cerveceros, Befix y Lácteos La Aurora.15