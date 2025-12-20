El Fortín sorprendió a Atlético 9 de Julio en el comienzo de la decima fecha

Este viernes por la noche, comenzó la decima fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde El Fortín de visitante se impuso 3-0 a Atlético 9 de Julio. El resto, juega el domingo luego de las 17:30 hs.

Un efectivo y contundente Fortín se llevó 3 puntos del Ramón N. Poratti, que le vienen muy bien para escalar algunas posiciones en la tabla de posiciones y salir de la zona baja. El Millonario se quedó con la posibilidad de meterle presión a San Martín y Naón.

El domingo se jugará el resto, a las 17:30 hs La Niña enfrenta a Patricios, un partido clave porque los dos quieren seguir escapando de abajo. A las 18 hs juegan Naón y Once Tigres, que es en los papeles uno de los partidos más atractivos. El CAN está segundo y quiere restarle puntos a San Martín. El Tigre llega cuarto y quiere alcanzar a Atlético.

A las 19 hs se verán las caras French ante Quiroga, mientras que a las 20, jugará el líder del campeonato, San Martín, visitando a Libertad. Mismo horario para Agustín Álvarez y San Agustín.