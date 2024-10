El error que seguro cometes al almacenar las papas

En cambio, las papas frescas no tienen brotes, ni manchas verdes. «Las patatas frescas no deben tener un aspecto germinado ni ningún tono verde en la piel», dice Harris-Pincus.

¿Se puede comer una papa con brotes?

Preferiblemente, no. Los expertos creen que hay que tirar las papas que tengan manchas verdes o brotes, o evitar comer esas partes. El Servicio de Salud del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés lo recomienda) lo recomienda.

«No coma trozos de patatas verdes, dañados o con brotes, ya que pueden contener toxinas que pueden ser perjudiciales», enfatizan.

Sin embargo, aunque no es recomendable, algunos expertos dicen que si observa brotes o un tono verde en algunas zonas del alimento, podría intentar quitarlos con un cuchillo y cocinar el resto de la papa.

«Lamentablemente, la cocción no destruye estos compuestos, por lo que no es recomendable preparar ni comer patatas con los brotes o las partes verdes«, afirma Harris-Pincus. «Sin embargo, probablemente no haya ningún problema en comer patatas que hayan brotado si se pueden cortar todos los brotes y las partes verdes de la patata, y si no están arrugadas ni marchitas».

¿Dónde almacenar las papas?

Las patatas brotan cuando se almacenan en un espacio a unos 20 °C (68 °F), dicen algunos expertos. Por ello, se recomienda guardarlas en un lugar fresco, oscuro y ventilado.

«Guardar las patatas en un lugar fresco, oscuro y seco o en el frigorífico ayudará a evitar que broten», indica el NHS.

Otra recomendación es ubicarlas en un lugar donde estén alejadas de las cebollas.

«Si le sobran, guárdelas en un lugar fresco y oscuro y asegúrese de mantenerlas alejadas de las cebollas, que liberan gases y pueden hacer que las papas broten más rápido», aconseja Harris-Pincus.

Asimismo, hay que evitar que este alimento esté expuesto a las altas temperaturas, mantenerlo alejado de los electrodomésticos y asegurarse de que no reciban la luz solar directa.

«La exposición excesiva a la luz provoca una acumulación de solanina que hace que la piel se vuelva verde», explica Harris-Pincus.

Finalmente, recuerde lavar las papas justo antes de cocinarlas, ya que la humedad también podría provocar que se dañen.