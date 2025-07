El Editorial del Lobo

Fantino no filtró nada: fue coche bomba del JPMorgan

Por más que el Gobierno corra ahora a apagar el fuego, el incendio ya estaba anunciado. El supuesto “off the record” de Luis Caputo a Alejandro Fantino sobre una inminente disparada del dólar y del riesgo país no fue ni tan “off” ni tan espontáneo. Fue, más bien, un mensaje cuidadosamente puesto en circulación para preparar a los mercados —y a la opinión pública— ante un sacudón que ya estaba en marcha y que el propio informe de JPMorgan filtrado el 1° de julio, y publicado por Semanario Extra, venía advirtiendo con claridad.

Lo que en redes sociales se vendió como una bomba reveladora, fue más bien una jugada a libro abierto. Un “coche bomba” mediático enviado por los mismos que vienen monitoreando los desbalances económicos del país con lupa quirúrgica: los grandes fondos, bancos y operadores que ya sabían que la macro estaba al límite.

La escena es conocida: un conductor con llegada a públicos diversos dice en su programa que habló “en off” con una figura clave del Gobierno, que le anticipó un escenario económico complicado. Pero horas después, el ministro de Economía, Luis Caputo, aparece en redes sociales y en LN+ para decir que “eso es falso”, que lo hablado fue simplemente “sobre la cuenta corriente y el turismo”, y que el video en circulación “seguramente está manipulado con IA”.

No fue una aclaración, fue una confirmación

El posteo de Caputo no hizo más que echarle nafta al fuego. Porque si fue tan inocente la charla con Fantino, ¿por qué el conductor salió a plantear como un dato en off que “no puede decir todo”? ¿Por qué ponerlo en escena si no había nada para revelar? El propio ministro reconoció que habló con el conductor: “Me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, cómo impacta el turismo, y ya”.

“Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip… La macro está ordenada…”, escribió en su cuenta de X. Pero el problema no es lo que dijo Caputo, sino el momento en que se dijo y cómo se dijo. La cronología importa: el informe de JPMorgan, fechado el 1/07 y revelado por este medio, ya advertía sobre un “desorden creciente en las expectativas de corto plazo”, el “desfase en la cuenta corriente” y una posible escalada del tipo de cambio en julio si no se tomaban medidas urgentes. Nada de eso llegó al discurso oficial.

El rol de los medios como fusibles

El video viral, donde Fantino parece poner en palabras el “off” que nadie quiso firmar, actuó como fusible emocional para un mercado nervioso. Una estrategia clásica: soltar el globo de ensayo por vía de un comunicador afín, dejar que el impacto se filtre, y luego desmentir para bajar la espuma. En criollo: avisar sin confirmar, y si pega mal, lavarse las manos. Por eso, no fue una filtración: fue una operación. Y a juzgar por las reacciones en redes, no fue del todo efectiva. El dólar siguió subiendo, el riesgo país trepó, y el mercado siguió pidiendo señales reales, no acting radial.

En su informe del 1° de julio, este medio publicó fragmentos clave del documento interno del JP Morgan, donde ya se anticipa:

Una pérdida de reservas del BCRA incompatible con el discurso oficial.

Una creciente presión sobre los tipos de cambio financieros.

Un contexto regional que no ayudaría a contener el frente externo.

Ese mismo informe sugería que el Gobierno “no podrá sostener por mucho más tiempo la narrativa de estabilidad sin ajustar los desequilibrios de fondo”. Lo que vino después no hizo más que confirmarlo.

Reflexión Final

El episodio Fantino no reveló nada que no supieran los operadores financieros desde hace semanas. Simplemente puso en palabras lo que desde el Gobierno no se animan a decir de frente: que el plan económico está cada vez más atado con alambre y que los días de estabilidad artificial se están agotando. Y como bien dice el viejo refrán, “cuando el río suena, es porque el off ya fue aprobado”.

