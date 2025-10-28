El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

Después de la baja del lunes, el dólar retomó la tendencia alcista y subió $35. En tanto, el índice Merval de la Bolsa porteña siguió para arriba: casi el 6%.

El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre del lunes, cuando tuvo una fuerte baja tras éxito del Gobierno en las elecciones.

De esta manera, quedó cerca de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada, informó Noticias Argentinas.

Las cotizaciones del dólarEn los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

El dólar blue se conseguía en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sin registrar cambios respecto a la rueda del lunes.