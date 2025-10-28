El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

Después de la baja del lunes, el dólar retomó la tendencia alcista y subió $35. En tanto, el índice Merval de la Bolsa porteña siguió para arriba: casi el 6%.
El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre del lunes, cuando tuvo una fuerte baja tras éxito del Gobierno en las elecciones.
La bolsa, nuevamente en alza
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.
En cuanto al Merval volvió a tener otra jornada de gran tendencia alcista con una suba de casi el 6%. (DIB)