El dólar sube y la promesa de EE.UU. no alcanza

La cotización oficial subió $20 y tocó los $1.425. El blue, el MEP y el CCL también subieron. La visita de Milei a Trump no logró calmar al mercado.

El salvavidas estadounidense parece perder presión. Este jueves 16 de octubre, el dólar oficial subió $20 y cerró en $1.425, mientras el mercado cambiario reflejaba una creciente tensión: el dólar blue cotizó a $1.470, el MEP a $1.473,40 y el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.485,80.

Pese a la expectativa generada por la visita de Javier Milei a Donald Trump en la Casa Blanca, no hubo anuncios económicos concretos. El mercado esperaba alguna confirmación sobre la continuidad de la intervención del Tesoro de EE.UU. en la compra de pesos —una estrategia que había contribuido a frenar la escalada del dólar. Por ahora, esa señal no llegó, y el mercado respondió con subas generalizadas.

Con la visita a Trump ya en el retrovisor y sin señales claras desde Washington, los ojos están puestos en las decisiones del Gobierno nacional y en el resultado electoral del próximo 26 de octubre y sus eventuales consecuencias ¿Habrá una nueva estrategia para contener la presión cambiaria? ¿O simplemente se dejará que el mercado marque su propia hoja de ruta? Por ahora, lo único que parece claro es que el “dólar tranquilo” fue, otra vez, apenas un respiro.