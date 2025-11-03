El dólar oficial otra vez cómodo en los $1.500

El dólar oficial cerró este lunes 3 de noviembre a $1.500, mientras que el dólar blue retrocedió levemente y terminó la jornada en $1.440. En el segmento financiero, el dólar MEP cotizó a $1.497,20 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.518,30, reflejando una brecha acotada pero persistente entre los distintos tipos de cambio. En tanto, el dólar mayorista se negoció a $1.476, aún por debajo de la banda cambiaria fijada en $1.497,51.

En la city porteña, las operaciones se mantuvieron con bajo volumen, pero con una marcada atención en los movimientos del Banco Central, que sigue actuando como regulador clave del mercado. Las reservas aumentaron 1.404 millones de dólares, cerrando la jornada con un total de 40.786 millones.

El Banco Nación abrió la jornada con una cotización de $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, consolidando la tendencia alcista de las últimas semanas. Aunque el incremento fue leve, analistas del mercado señalan que se trata de una señal de ajuste controlado, en un contexto donde la presión inflacionaria y la demanda de divisas continúan siendo factores determinantes.

En el circuito informal, el dólar blue mostró una leve baja y se ubicó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. Sin embargo, las operaciones en este segmento siguen siendo escasas y dispersas, con variaciones según la plaza y el operador.

En los mercados financieros, el dólar MEP se ubicó en $1.497,20 y el contado con liquidación (CCL) en $1.518,30, manteniendo una diferencia mínima respecto del tipo de cambio oficial. Ambas opciones siguen siendo las principales alternativas legales para acceder a divisas, especialmente para empresas e inversores que buscan cobertura frente a la volatilidad económica.

En lo que va del año, el dólar blue acumula una suba superior al 80%, impulsada por la incertidumbre política, la inflación persistente y la falta de definiciones en torno al futuro del esquema cambiario. Según los operadores, la estabilidad relativa de los últimos días responde más a la baja de la demanda que a una mejora estructural.

Con un tipo de cambio oficial que ya perfora la barrera de los $1.500 y una brecha que ronda el 4%, el mercado se mantiene en vilo, esperando señales más claras del rumbo económico en las próximas semanas.