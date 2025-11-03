El doble discurso de las testimoniales

Con la designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y la de Diego Santilli como Ministro del Interior, en reemplazo de los recientemente salidos Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el nuevo gabinete libertario comienza a tomar forma, pero resalta una polémica electoral: las candidaturas testimoniales.

Durante las campañas para las elecciones provinciales y para las nacionales, desde la tropa libertaria criticaron duramente a los dirigentes que se postulan para cargos electivos sin intención de asumir, y que luego terminan ocupando puestos claves en el Ejecutivo.

El mismo Javier Milei había tachado a las mismas de «fraude moral», englobándolas en las prácticas «fraudulentas» que realiza el peronismo para asegurarse la victoria en las elecciones.

Por su parte, el flamante Ministro del Interior, Diego Santilli, meses atrás había asegurado que desde el espacio de La Libertad Avanza “no tenemos candidatos testimoniales, todos asumen». En esa misma línea, Manuel Adorni, quien fue promovido a la Jefatura de Gabinete, finalmente no asumirá su banca como legislador porteño a pesar de reiteradas «confirmaciones» de que su candidatura no era testimonial.

El recambio de autoridades en la mesa chica de la gestión de Milei sucede en un contexto de puja interna entre el sector liderado por Karina Milei y el de Santiago Caputo, de quien se presumía podía llegar a tomar las riendas del Ministerio del Interior tras la salida de Catalán.

Con la confirmación de Santilli, parece que la disputa interna queda a favor de la hermana del presidente, quien se hizo con amplia influencia en la esfera chica de La Libertad Avanza, y con un gran peso en territorio bonaerense. Una vez más, Las Fuerzas del Cielo parecen haber sido rezagadas de la disputa por el poder dentro del espacio libertario. (LaTecla.info)