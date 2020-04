(Por Guillermo Blanco)

Hace tiempo y allá lejos también fuimos arqueros. Eramos polifuncionales… Al estilo del mexicano Santos. Fue en la Liga de 9 de Julio, acaso 68. Luego jugamos en la misma primera junto a Fito MIcheli, Resnik y Ricardo Fernández (ex Rácing). En el día del arquero, este recuerdo nuevejuliense.

Atlético y

San Martín y no lograron vencerse

LOS EQUIPOS

ATLETICO: Turchet, Pelusso y Chevasco; Rossi, Cufré y Banchero; Zapatiello, Cejas, Gotelli y Vaudagna.

SAN MARTIN: Corbetta (G. Blanco); López, Echegorría; Ercoli, Ricardo Fernández y Castro, Farías, Cabrera, Rodolfo Micheli, M. Rodríguez y Malazzotto.

ARBITRO: Fernando Ungaretti (Regular)

EL ENCUENTRO: Si solamente el 10 por ciento de los fallos sancionados por el señor Ungaretti no estuvieran saturados de evidentes ‘gafes’, el resultado de este match hubiera derivado en otras con¬secuencias. Es decir, que San Martín no se vería privado de encabezar la tabla comparativa de valores, y Atlético no ostentaría por el momento ese punto valioso logrado en el transcur¬so de la etapa complementaria donde igualó un encuentro sumamente desfavorable en técnica futbolística y en el marcador.

Desde el comienzo fue la visita la que marcó el predominio del medio campo, aprisionando ese sector el trabajo voluntario so y productivo de Fernández acompañado por Cabrera y Micheli. Y allí comienza el basa-mento de una conquista lógica merced a un disparo efectuado por Micheli desde afuera del área grande, que superó netamente a Turchet y llegó a las ma¬llas. Atlético no encontró) la manija’ en el medio campo, careció en su quinteto ofensivo de un hombre encargado de ad ministrar los avances, y distribuir el juego a sus compañeros. Ello quizás permitió un mayor despliegue de líneas en el once santo

El flanco izquierdo millonario, tuvo en Rossi a uno de los mejores hombres de la cancha cortando, bien, no luciéndose en jugadas improductivas, pero sí llenando esa línea, que tenía penetración a través de la rapidez de M. Rodríguez. Y fue a los 35´ cuando el partido pudo tener un vuelco total. El árbitro anuló un gol a Micheli, perfectamente logrado, considerando posición adelantada. Y no tardó mucho en llegar la segunda conquista. A través de un tiro indirecto Cabrera, con shot de izquierda, vulneró la línea de Turchet, anidando el balón en red.

La etapa, complementaria brindó la alternativa del cambio de Blanco por Corbetta. quien sufrió un desgarro en su pierna derecha. Entró nervioso el arquero suplente y antes de tener alguna intervención, un centro de Vacca fue conectado de cabeza por Pelusso, enviando el esférico a las mallas a los 6 minutos de juego. Y este era el fruto de un cambio justo. Zapatiello ocupaba la plaza de Pelusso, y éste pasó de 8, dando mayor penetración a la delantera. Después de dar el esférico en el travesaño, impulsado por Micheli, un contraataque albirrolo por la derecha culminó en un pase rasante que Blanco dejó pasar y Vaudagna, en evidente posición de off-side, no tiene inconvenientes en decretar el empate, otorgado por el juez pese a las protestas de los defensores de San Martín.

Se aplaca entonces la visita y Atlético busca desnivelar el marcador. Las acciones se re¬gistran en su mayoría en el medio campo, y las situaciones de peligro cesan para ambas vallas. San Martín quiere conservar el empate, mientras que Atlético desea volcar el marcador a su favor, en la insistencia de olvidar un opaco primer tiempo.

Sin más, culmina este match, el más importante de la fecha, con un score de dos tantos por bando, que pudo ser más abultado a favor de San Martín en el match más importante de la fecha con un score de dos tantos por bando, que pudo ser más abultado en favor de San Martín de no haber sido – como señalábamos al comienzo-, por los “equívocos” fallos de un árbitro que si bien cometió errores en prejuicio de ambos equipos, anuló una mayor cantidad de jugadas a favor del equipo visitante.

Fotos: aquel partido ante Atlético,el primero de arriba.En la otra con la pelota, a la izquierda, ante 12 de Octubre.Esta vez ganamos 2 a 1 e hice un gol. Tenía apenas 15 años…