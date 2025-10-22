El Desafío del Año: Rodolfo Rossi comenzó a correr en cinta para romper un Récord Guinness

Con gran expectativa, cámaras y público presente, Rodolfo Rossi

dio el primer paso del desafío que buscará llevar su nombre al libro Guinness con un objetivo solidario. El atleta, poseedor de los récords nacionales de 100 km y 24 horas en cinta, se encuentra completando las primeras horas de carrera manteniendo un ritmo sostenido y buen ánimo.

Intentará superar la marca mundial de 31 horas, 22 minutos y 37 segundos, establecida por Mayank Vaid (India) en 2022, bajo la fiscalización de jueces internacionales de la IAAF (International Amateur Athletic Federation). El reto, denominado “30 horas x 30

sueños olímpicos”, se extenderá hasta el 31 de octubre.

Rodolfo Rossi ha representado a la Argentina en los Mundiales de 100 km de Taiwán (2003) y Qatar (2014), además de haber corrido de La Quiaca a Ushuaia en 113 días. Campeón Argentino de 24 horas y Subcampeón de 100K en 2023, Rossi continúa desafiando sus límites a los 50 años, combinando su vida profesional como Licenciado en

Administración (Universidad de San Andrés) y especialista en Negocios Digitales.