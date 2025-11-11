El deja vu de las concesiones viales

Por Carlos Mosso

Miembro Vecinos Autoconvocados por Autovia 5

Ex Concejal (Mercedes)

En estos días el Gobierno Nacional lanzo un plan de licitaciones viales para privatizar más de 9000 kms de rutas nacionales. Una vez más repetimos la historia sabiendo que la teoría puede ser muy buena pero en la práctica fue todo un fracaso. Pasará lo mismo? Me pregunto, que nos pasó como Argentinos?

Si nos remontamos a la historia, podemos ver que desde 1850 al 1940 se construyeron en nuestro país más de 14.000 kms de ferrocarriles. Entre los años 1945 y 1982 se construyeron las principales autopistas de la Provincia y CABA como son Panamericana, Acceso Del Oeste, 25 de Mayo, Gral. Paz, Camino del Buen Ayre entre las más transitadas, miles de expropiaciones, demoliciones, padecimientos de familias por desarraigos y seguramente Juicios. No existían los peajes, pero si existía un proyecto de país pensando en la conectividad entre los pueblos, en la Educación, Turismo, Economías Regionales, Salud, Trabajo, Seguridad Vial y tanto más, PROGRESO para todos los argentinos.

Llegó el año 1993 donde se aprobó la Ley de Concesiones Viales, desestimando un famoso y conocido Plan Laura, claramente era innovador que no necesitaba de peajes, se autofinanciaba con lo que ya estábamos aportando en esos años de los impuestos a los combustibles y otros ítems interesantes, también incluía recuperar y mantener las líneas de Ferrocarril, pero fue un Proyecto de Ley cajoneado como tantos. Los Mercedinos sabemos muy bien de que se tratan estas licitaciones y en que pueden terminar, algunos tenemos décadas de historias para contar, anécdotas, promesas, inauguraciones, ilusiones, desencantos de todos los Gobiernos que pasaron desde los 90 a la actualidad.

Hay algo muy concreto, en cuarenta años solo se hicieron veintisiete kms de transformación de la Ruta 5 en Autopista entre Lujan y Mercedes, menos de un kms por año, estamos hablando de obras en llanura, sin demoler cientos de edificios, se entiende? ¿Podemos imaginar si hoy tuviéramos que construir las Autopistas Porteñas y Accesos a CABA?

En el año 2022 el Gobierno Nacional pidió créditos Internacionales para realizar obras incluyendo Ruta 5, tiempo después se dieron inicio con muchísima lentitud a la transformación de la Ruta 5 en Autopista de veinte kms entre Mercedes y Suipacha, dejando fuera de la licitación a los principales ocho kms que Mercedes necesita con sus dos ingresos como son la Av de los Inmigrantes y Acc Manuel San Martin y las respectivas colectoras. Menos mal que ese crédito era un Fondo Asignado, de lo contrario se pudo haber utilizado para otra cosa.

Datos a tener en cuenta, dicho crédito fue de nueve millones de dólares según me confirmo un Diputado Nacional que es parte de la Comisión de Presupuesto 2026, la construcción por cada kms esta cotizado en un millón de dólares y los kms a construir son veinte, es decir que en el Presupuesto 2026 deberían incorporar los más de once millones de dólares ajustando por inflación para completar la traza, pero teniendo claro que el Gobierno NO piensa invertir en obras, exigiendo que todo dependerá de los privados, difícilmente en el Presupuesto incluyan un dólar para completar la obra.

Esto último sumado a lo que dicen los pliegos, donde exigen a los empresarios el mantenimiento de las Rutas Nacionales con la recaudación del cobro de peajes y que si quieren hacer obras nuevas tales como transformaciones en Autovías, Autopistas, puentes, rotondas etc, pueden, pero TAMBIEN DEBERAN HACERLAS CON RECAUDACIONES PROPIAS, un dato más que no te cuentan, es que también le dan la posibilidad de INSTALAR MAS CABINAS DE PEAJES Y AUMENTOS CONSIDERABLES DE TARIFAS, no hace falta decir que los únicos perjudicados seremos los USUARIOS, incluso los fletes, transportes de mercaderías, micros de corta, media y larga distancia entre otros, trasladaran esos incrementos a los consumidores.

Existen opiniones encontradas, la realidad dice que para cobrar Peajes deben garantizar una contraprestación, cosa que sabemos NO EXISTE en todas sus formas, hay quienes opinan que no les importa pagar lo que sea con tal de viajar seguros, otros directamente pensamos que no debemos pagar nada porque ya estamos pagando demasiados impuestos para tal fin, reitero el principal impuesto a los combustibles que se creó para mantenimiento y obras pero claro, esa hermosa caja millonaria fue tentadora para muchos y así estamos.

Podría relatar e ilustrar muchísimas vivencias, por las cuales tengo una opinión formada. No quiero ser pesimista, intento ser realista recordando lo que un puñado de Mercedinos vivimos en carne propia desde los 90 a esta parte, ya no me queda margen para renovar las esperanzas en estos temas, deseo con el alma equivocarme, solo el tiempo lo dirá.