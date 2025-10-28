El debate post elecciones

Eduardo Cerdeira, Nacho Palacios y Sol Ormaechea

Representantes de distintos espacios políticos debatieron y analizaron los resultados de las elecciones legislativas del último domingo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

Sol Ormaechea concejal de La Libertad Avanza, ‘Nacho’ Palacios, como portavoz de Provincias Unidas y Eduardo Cerdeira por Fuerza Patria cruzaron opiniones; se reconocieron la falta de respuestas a sectores vulnerables y la ausencia de liderazgos renovados. También se habló del ausentismo -en las urnas- que tal vez expresa malestar, bronca, enojo, demandas de millones de argentinos que no aparecen en la agenda de nadie.,

La derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el bastión justicialista, el acuerdo con Estados Unidos, y el fracaso de la tercera opción que representó Provincias Unidas fueron, entre otros, parte de los temas tratados. Lo mejor es escuchar completo el debate de esta mañana.