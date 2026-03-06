El Coronel de Gailach







Militante social, así se reconoce Hugo Gailach quien estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para recordar su variopinta experiencia en el campo político: fue concejal durante cuatro años, desde 2009 a 2013 integrando el bloque Unión-Pro, una alianza política de centroderecha que surgió en Argentina en 2007 integrada por los partidos Propuesta Republicana (ex Compromiso para el Cambio), Unión del Centro Democrático (UCeDé), Recrear para el Crecimiento, Partido Federal, Partido Popular Cristiano Bonaerense y Partido Nuevo Buenos Aires, Unión Celeste y Blanco. Gailach integraba este último referenciado en la figura de Francisco De Narvaéz.

Fue justamente en 2009 cuando para las elecciones legislativas, presentó a Francisco de Narváez y a Felipe Solá como primeros candidatos a diputados nacionales, quienes triunfaron por una diferencia de poco más de 2 puntos sobre la lista que presentó el oficialismo encabezada por el expresidente Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Gailach integró la boleta en el cuerpo de concejales y los votos obtenidos le permitieron el ingreso al Concejo Deliberante.

Esa experiencia la resume de esta manera: “lo partidario queda en segundo plano cuando representamos a los vecinos. No tengo problemas de confluir con otros espacios siempre y cuando el objetivo nos una”. Y agrega “no nos puede separar lo partidario si lo que buscamos es hacer cosas para el bien común. Hoy parece que lo partidario separa mucho porque si es de un partido no puede ayudar a la intendenta porque es de otro y en definitiva quedamos los nuevejulienses involucrados en que no hay solución para muchísimos temas. Acá, en el pago chico no puede prevalecer la ideología; arriba es muy distinto la derecha o la izquierda, pero aquí estamos con los problemas de los vecinos y como los resolvemos, vivienda, agua, etc. lo debemos encarar en conjunto”. Y explica que su paso por el HCD “no fue ni una mala experiencia, ni un mal recuerdo. El objetivo no es lo partidario”.

Se sigue reconociendo peronista:”No lo pregono, lo practico todos los días con mi participación social. Decirlo me enorgullece, pero hay que practicarlo”.



Su objetivo por estos días es promocionar la visita del senador provincial Fernando Coronel. Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y docente, pertenece al Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, donde es vicepresidente y cuyo referente es , el intendente de Ensenada.

Fundó la ONG Foro Ciudadano en su distrito, desde donde se planificaban políticas públicas junto a la comunidad. Entre 1999-2003; 2003-2007; y 2011-2015 fue concejal de San Fernando por el Partido Justicialista y Frente para la Victoria. Ha intentado en un par de ocasiones competir como precandidato a intendente, pero no lo concretó.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023, fue Asesor Legal en Programas Financiados por Organismos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. En diciembre de 2023 fue designado vicepresidente de Aguas Bonaerenses (ABSA), por iniciativa del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios públicos, Gabriel Katopodis. En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a senador por la Primera sección electoral (quinto lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.

Su visita está prevista para este viernes 6 de marzo a las 19:30 en el predio social y deportivo de la UOM, que el gremio metalúrgico posee en calle Belgrano casi Acceso Peron.



Gailach el ‘Movimiento Derecho al futuro’ que apoya a Axel Kicillof. Y en el diálogo se mostró proclive a acompañar a la jefa comunal “más allá de que sea de otro partido, tenés que estar a disposición y si la solución viene de la provincia como viene muchas veces, es lo que hay que hacer, sin importar el color político y hoy el gobernador lo está llevando a cabo. Así se debe trabajar, allá arriba y acá abajo también”.

Tampoco fue terminante cuando se le consultó por la posibilidad de internas dentro del justicialismo: “No sé si debería haber internas. También debe estar el diálogo si el objetivo es el mismo. La agresividad que hoy está presente es también lo que me alejó de la política últimamente”, quejándose de ello y agregando “no se construye desde ahí”.