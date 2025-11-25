El Club Atlético, en la élite nacional del Newcom

El Club Atlético 9 de Julio ha consolidado su posición entre los tres mejores equipos de Newcom del país tras una gran actuación en el Torneo Argentino «A», categoría mixta +50. El evento, organizado por la Federación de Voley Argentina (FEVA) y la Secretaría Newcom, congregó a 22 equipos de todo el territorio nacional en la ciudad de Trenque Lauquen.

La competición arrancó el pasado viernes con la fase inicial, en la que el conjunto de 9 de Julio, conocido como «Los Kosiukos», demostró su dominio. Se impusieron sucesivamente a los equipos de Puerto Madryn (15-8 y 15-10), Comodoro Rivadavia (15-12 y 15-7) y Santa Rosa (15-12, 10-15 y 12-11), asegurando su pase a la siguiente ronda.

El sábado presentó un desafío inesperado al caer en un partido muy disputado frente a Puerto Rico, de Misiones, considerada la Capital Provincial del Newcom (8-15, 15-11 y 10-7). Sin embargo, el equipo se recuperó rápidamente con victorias contundentes sobre Resistencia, Chaco (15-7 y 15-4), y, en el que se consideraba el cruce más difícil, contra el equipo de Caballito, del barrio porteño, al que superaron por 15-4 y 15-13.

El domingo se desarrollaron las rondas finales. En un emocionante «duelo de campeones» —dado que Deportivo Madryn había ganado el Argentino en Zapala y Atlético en Santiago del Estero—, «Los Kosiukos» vencieron a los sureños con superioridad (15-5 y 15-6). A pesar de esta victoria, el camino a la final se interrumpió al perder un encuentro muy parejo frente al equipo de Posadas (15-13 y 15-11).

Finalmente, el Club Atlético se enfrentó al conjunto de Caleta Olivia (Santa Cruz), que venía de disputar la final del último Sudamericano, para definir el tercer y cuarto puesto. El equipo de 9 de Julio logró un gran triunfo por 15-10 y 15-5, coronando así su destacada participación y manteniéndose entre la élite nacional del Newcom. Este resultado, sumado a su anterior victoria en el Torneo Argentino de Santiago del Estero, les asegura la clasificación para el próximo Sudamericano.

El equipo estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Daniel Rodríguez, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.