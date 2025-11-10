El Clan Ferrario sigue dando pelea

Este fin de semana la sede fue Bolivar, en un festival organizado por Walter “El Pajaro” Cabral. Ahi, dos púgiles amateurs del Clan se subieron al ring. Primero, Dylan Giussi que perdió por puntos en una pelea pareja. Luego, fue el turno de Lorenzo Zeppa que se quedó con el triunfo, también por puntos, y le sirvió de previa al gran desafío que tendrá el 22 de eeste mes cuando vaya por el título de la Liga Bonaerense en 25 de Mayo. El festival tuvo lugar en el Estadio República de Venezuela y contó con el auspicio de la Municipalidad de Bolivar.