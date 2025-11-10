El Chorirock va al Jardin de Infantes

Este sábado 15 de noviembre, el Chorirock Solidario desembarca en el barrio Lujan, en una evento solidario a total beneficio del Jardín 913. El objetivo de esta tercera edición es recaudar fondos para que la institución pueda completar el trabajo de pintura interior y exterior de su sede. La cita será desde las 20, en la calle, al aire libre, en la esquina del Jardin, Eva Perón y Gutiérrez, con una gran cantina y una grilla de bandas y sorpresas musicales para acompañar la noche.

“Socios Fundadores”, con Toto Arcucci, Rubén Braggio y Jorge Malpere abrirán la noche cerca de las 20 30. Después, será el turno de la gran banda “Maymun” y el cierre de la noche con “The Cornalits”. Estará también el grupo de Country Line Dancers del 9 y habrá algunas sorpresas más.

El primer Chorirock se hizo a beneficio del Centro Educativo Terapéutico PASOS en noviembre del 23. En abril de este año tuvo lugar la segunda edición para el Hogar del Niño. Y el de este sábado será el tercer encuentro en el cual se vuelven a unir los artistas locales para darle una mano a una institución, en este caso, el Jardin de Infantes 913.

Gratis, al aire libre, en la calle con buena musica y todos los “choris” solidarios que se pueda. Para darse uan vuelta, colaborar y pasarla muy bien.