El Caribe le sienta bien a Navone

Mariano Navone, sexto preclasificado, pasó a los cuartos de final del torneo de Cap Cana, tras superar un duro examen ante el japonés Shintaro Mochizuki. El partido exigió la mejor versión del nuevejuliense, y asi logró imponerse por 6-4 y 7-5. El partido estuvo marcado por la solidez del argentino en los momentos críticos, logrando quebrar la resistencia de un Mochizuki que no cedió terreno fácilmente, especialmente en un segundo set intenso que se definió por detalles mínimos.

Este triunfo representa un impulso anímico fundamental para Navone, que sigue en busca recuperar su mejor nivel tras un inicio de temporada irregular. Hasta su llegada a la República Dominicana, arrastraba una racha compleja con apenas dos victorias en sus últimos siete torneos, acumulando eliminaciones tempranas en Buenos Aires, Santiago e Indian Wells.

El próximo rival de Navone será el francés Valentin Royer, segundo preclasificado, en un duelo que promete ser una batalla de estilos por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.