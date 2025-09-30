El Black Monday de la ruralidad

Por Juan Manuel Jara

Y el lunes de protesta rural término como empezó, con una reunión también caliente en el Salón de las Américas con la presencia finalmente de la Intendente Gentile, recibiendo una vez más la bronca de la ruralidad a diestra y siniestra. Un lunes de protesta que se nacionalizó en los medios del país, con la triste cara de la realidad de 9 de Julio. Esa que está pero que las autoridades parecen no ver o no querer ver. Y son los responsables de la misma. Y ayer quedaron expuestos en cadena nacional.

La protesta de la mañana siguió con la espera a la intendente que estuvo en Luján en un acto con el gobernador Kicillof (cada vez más cerca?) y otros intendentes para presentar… un corredor turistico!! Si, no es broma. De no creer la falta de sentido de la realidad, de las prioridades. Mientras, en casa, en su casa, los vecinos de las localidades la esperaban, pedían por ella. Pero estaba ausente, lo mismo que Juan Pablo Boufflet (su salida ya se hace indispensable…aparentementede de licencia / vacaciones…volverá?). O sea, ninguno de los dos máximos responsables de esta situación estuvo. A pesar que se sabía de la movida por lo menos desde el viernes por la tarde noche. Los que asesoran a la Intendente no evaluaron que era provocador que ni ella ni JPB estuviera para recibirlos, para dar la cara, que es para lo que están. Dejaron a funcionarios de segunda linea que también quedaron expuestos. Evidentemente, el asesoramiento sigue errando feo y viendo otro partido. Cree ser un equipo de la Champions y pelean por no quedar desafiliados en el ascenso de la liga local.

La reunión vespertina en el Salón de las Américas no fue menos tensa que la matutina, quizás no tan estridente, pero tensa al fin, como la misma Gentile que, incómoda, en algun momento con voz quebrada, terminó prometiendo trabajos y soluciones a medida en distintos puntos del partido a partir de…hoy martes!. Una suerte de Black Monday de urgencias de la ruralidad que no hizo más que exponer ya de forma grosera la improvisación y falta de mando de una gestión que se autoflagela, y parece gustarle. La pregunta que aparece sola: Y si ayer estaban las respuestas:

1- Por qué no se hicieron antes?

2- Por qué tirar tanto de la soga?

3- Entonces, quiere decir que jugaron con los vecinos de la ruralidad durante todos estos meses?

Es cinismo en estado puro, una tomada de pelo o un patear la pelota para adelante (una especialidad de la casa). Hicieron llamar de a uno y cada cual salía con una promesa firmada en papel membretado municipal. Una suerte de “Vale por: una limpieza de canal” o “Vale por: un recambio de alcantarilla” o, el ejemplo que acompaña esta columna “Vale por: llegada del médico”. Todo con la firma del mudo Secretario de Gobierno, Federico Aranda, con mucho potencial exhibido en Tránsito y Guardia Urbana pero que ascendió demasiado alto, sin las paradas intermedias, a un cargo que exige determinadas condiciones que está a la vista aun no las tiene. No es la primera vez que no habla, ya pasó en las reuniones de paritarias. Y es el segundo cargo en importancia despues del Intendente. Debe ser su paragolpe. Pero no para una.

En la reunión de la tarde también se pidieron cabezas: la de Boufflet (no dá para más), la de Jonathan Martini, el titular de Defensa Civil que ayer paso a ser un civil sin defensa alguna con la desafortunadísima frase con la que, mínimamente, se autocondenó a dejar el cargo. “De que se quejan los de Naón si todavía no tienen un muerto”. Roja directa. La intendente dijo que no lo puede echar “por cuestiones sindicales”. OK, pero puede/debe correrlo, reubicarlo en otra función. O no tiene la autoridad? Que lugar de privilegios que es, evidentemente, el ámbito municipal!!

Una muestra más de la soberbia que le han marcado una vez en el dia de ayer a la misma intendente, sobre su trato y respuestas que reciben de ella y de varios de sus funcionarios. Una soberbia que ciega.

También pidieron que se denuncie al ex intendente Mariano Barroso y a quien fuera su Secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Merlo, claros responsables también y en enorme parte, de esta situación. Ella dijo que no.

A lo largo del lunes fueron apareciendo los concejales de la opsoición. Alguno que otro recibió un palo también. Eso sí, no estuvo ni un concejal del oficialismo. Ni uno Dónde estaban? Ninguno. Quedaron expuestos en su ausencia. Que van a decir? Evidentemente, no están a la altura del cargo para el cual la gente los eligió.

Dato de color pero que marca lo bizarro, el descontrol y los innumerables focos de conflicto que se generó esta gestión. Llamaron a los bomberos para que apaguen las cubiertas encendidas. No llegó ningun vehículo rojo. No se escuchó sirena alguna. Pero según comentó uno de los presentes, sí lo hizo un bombero pero de civil, que constató que el fuego estaba en un lugar seguro y que más que humo molesto no iba a generar riesgo alguno. Asi que siga, siga. Parece que también hay una conflicto con los bomberos y que ellos hoy no olvidan. No serán ellos quienes apaguen el incendio municipal, eso está claro.

Ayer quedo en evidencia que la gestión transita por una realidad pararela. La real esta en la calle y ayer le hizo una visita a domicilio. Esa realidad que evidentemente desconocen y subestiman. Y ayer quedo de manifiesto que no hay liderazgo y casi no queda autoridad. Mucho menos credibilidad en un Black Monday calentito de necesidades rurales. Ya la gente se movilizó una vez. Puede volver a hacerlo. Y ahora se viene el paro de municipales. Aparecerán también las ofertas?