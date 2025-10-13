El básquet de Atlético recibió a El Linqueño

El pasado sábado se disputó una fecha más de los torneos organizados por la Asociación Juninense de Basquetbol, una competición que cuenta con trece clubes de distintas localidades: tres de Junín ( Los Indios, Argentino y San Martín), dos de Pergamino (Juventud y Gimnasia), dos de Bragado (M.Moreno y Millonarios) y el Argentino de Chivilcoy, Atlético de 9 de Julio, El Linqueño, Porteño (Chacabuco), Sportivo (Rojas) y Pampa (Salto).

Y Atlético 9 de Julio enfrentó de local a los conjuntos de El Linqueño con resultados variados en las categorías inferiores.

En la U11, El equipo de 9 de Julio se hizo con la victoria por un resultado de 20-0 debido a la no presentación del equipo visitante. Actualmente, el Club Atlético comparte el segundo puesto en la clasificación con un partido pendiente.

Mientras que em la U13 el encuentro resultó ser el más disputado. Tras un equilibrio inicial que culminó el tercer cuarto con una ligera ventaja local (32-31), El Linqueño se impuso en el tramo final con un parcial de 18-9, sellando la victoria por 49 a 41. Ambos clubes, Atlético y El Linqueño, comparten la cuarta posición en la tabla.

Pasando a la U15, considerada la más competitiva y con participación plena, el conjunto local demostró un alto nivel. Liderado por una destacada actuación de Angelina Puntieri, autora de 35 puntos, el Club Atlético tomó una ventaja decisiva en el primer parcial (23-8) y mantuvo la distancia para un resultado final de 54 a 38. Con este triunfo, Atlético se ubica tercero en la tabla, a solo dos puntos del líder y con un partido menos.

La U17 fue para los visitantes. El Linqueño, que marcha invicto y en la cima de la clasificación, dominó los cuatro cuartos para imponerse por 65 a 21. El Club Atlético se mantiene en el cuarto lugar, con dos partidos pendientes.

Cabe destacar que, entre los trece clubes participantes en la Asociación Juninense de Basquetbol, el Club Atlético 9 de Julio es el único que logra ubicarse entre los cinco primeros puestos en la mayoría de sus categorías formativas.