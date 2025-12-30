El Balseiro en riesgo

El Instituto Balseiro, símbolo del saber científico de la Argentina, atraviesa una crisis sin precedentes. Si no se revierten las políticas actuales de recorte y desfinanciamiento, la continuidad de esta emblemática institución corre serio peligro. Fundado hace 70 años, Balseiro ha sido un pilar fundamental en la formación de físicos, ingenieros y técnicos de altísimo nivel. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza existencial que no solo pone en riesgo su futuro, sino también el liderazgo de la Argentina en áreas estratégicas como la tecnología nuclear y la física avanzada.

Profesores e investigadores de la institución han levantado la voz de alarma. La carta enviada por el Colegio de Profesores Permanentes del Instituto Balseiro a la Asociación Física Argentina destaca una realidad alarmante: la “pérdida acelerada de docentes experimentados” debido al “creciente deterioro salarial” y las “condiciones laborales insostenibles” que han alcanzado niveles inéditos en la historia de la institución. Según los expertos, la fuga de cerebros y la falta de reemplazo de personal calificado podrían llevar a la desaparición de un referente mundial en el campo de la educación científica.

El Instituto Balseiro fue creado en 1955 con el respaldo del gobierno de Juan Domingo Perón, y desde entonces ha formado generaciones de científicos y profesionales que han contribuido al avance de la ciencia no solo en Argentina, sino a nivel global. Hoy, el panorama es sombrío: la pérdida de docentes con más de 15 años de experiencia está alcanzando niveles críticos, con una salida que ya ronda entre el 10% y el 20% de su plantel. Este éxodo masivo, que incluye a profesores clave de áreas estratégicas como la física nuclear, la neutrónica y la seguridad radiológica, compromete gravemente la capacidad del Instituto para mantener su nivel académico y de investigación.

La situación se agrava con la drástica reducción de la oferta de posgrados, especialmente doctorados, lo que limita aún más la posibilidad de regenerar el flujo constante de nuevos docentes e investigadores. Este fenómeno es producto directo del “cientificidio” impulsado por las políticas del gobierno de Javier Milei, que no solo recorta los fondos destinados a la ciencia y la tecnología, sino que además ha puesto en riesgo las condiciones laborales de quienes mantienen viva la llama del conocimiento en instituciones como el Instituto Balseiro.

Un ciclo resquebrajado

El modelo de renovación del plantel docente basado en el recambio natural de estudiantes de posgrado que pasaban a formar parte del cuerpo docente se está desmoronando. La falta de estabilidad salarial y la creciente precarización del trabajo científico están llevando a muchos de los más brillantes a buscar oportunidades fuera del país. Este éxodo no solo debilita a Balseiro, sino que afecta al sector científico y tecnológico argentino en su conjunto, especialmente en campos clave como la energía nuclear, la biotecnología y la investigación aeroespacial.

“El Instituto está perdiendo a los mejores”, asegura la carta del Colegio de Profesores. Y es que el impacto no solo se siente en la calidad de la enseñanza, sino también en la capacidad de Argentina para mantener su competitividad a nivel global en áreas de alta especialización. Los egresados del Balseiro históricamente han sido parte de proyectos nacionales e internacionales de gran envergadura, desde la investigación nuclear hasta los desarrollos en telecomunicaciones y medicina nuclear. Ahora, el panorama es incierto.

El futuro de la Ciencia en Argentina

Carlos Balseiro, exdirector del Instituto y figura clave en su historia, expresó en una reciente entrevista con El Destape Radio su preocupación por el futuro del país si se pierden generaciones de científicos: “Si no podemos acceder a esos foros [internacionales], simplemente seremos espectadores. Si perdemos una generación de científicos, vamos a estar atrasados por muchos años en la ciencia”. Las palabras de Balseiro resuenan como un eco de alerta: la ciencia es el pilar que sostiene el futuro de un país, y perderla es renunciar al desarrollo.

Hoy más que nunca, la ciencia y la tecnología deben ser vistas como herramientas fundamentales para el progreso nacional. Sin embargo, las políticas de ajuste y desfinanciamiento están abriendo una brecha entre el presente y el futuro del país. En lugar de fortalecer los centros de investigación, como el Instituto Balseiro, la actual administración ha elegido dejar que estas instituciones caigan en el olvido, una decisión que se verá reflejada en el largo plazo. En un mundo cada vez más globalizado, la inversión en conocimiento es la única forma de sostener la competitividad de una nación.

El Instituto Balseiro, que en sus siete décadas de existencia ha sido un emblema de excelencia científica y tecnológica, corre el riesgo de convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Si el gobierno no interviene para revertir este proceso de desmantelamiento, la continuidad de la institución y el futuro de la ciencia en Argentina estarán en serio peligro.

El exilio de los científicos

El éxodo de científicos hacia el exterior es una de las consecuencias más graves de este «cientificidio». Los docentes más experimentados, aquellos que han dedicado décadas de trabajo al Instituto, se ven obligados a emigrar ante la imposibilidad de vivir dignamente de su trabajo en Argentina. Muchos de estos científicos ya no regresarán. Las oportunidades de trabajo en otros países, donde la ciencia se financia de manera más adecuada, se presentan como una salida inevitable.

Si la fuga de cerebros continúa, la pérdida será irreversible. No solo se perderán los conocimientos acumulados durante años de investigación, sino también la capacidad de formar nuevas generaciones de científicos y profesionales que podrían ser la clave para el desarrollo del país.

El riesgo de perder todo

El Instituto Balseiro es uno de los pocos referentes internacionales de la ciencia argentina, pero la decisión del gobierno de continuar con políticas de ajuste y desfinanciamiento podría llevarlo al colapso. La fuga de talentos, la pérdida de capacidades docentes y el desmantelamiento progresivo de los recursos destinados a la investigación científica ponen en peligro no solo la supervivencia de la institución, sino también el futuro de la ciencia en el país.

Es necesario revertir esta situación de manera urgente. De lo contrario, lo que podría ser un simple recorte temporal se transformará en un daño irreversible para las futuras generaciones de científicos, y para el desarrollo de la Argentina como nación competitiva en el escenario global.