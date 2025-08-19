El Autódromo vibró con la sexta fecha del Turismo Promocional

El Turismo Promocional ACTC volvió al Autódromo de 9 de Julio con la sexta fecha, en un domingo a puro ruido y velocidad que el público acompañó como siempre lo hace.

La actividad del domingo incluyó entrenamientos, clasificación y dos finales por cada categoría. En la primera, con grilla invertida, y en el caso de la Clase 1 fueron los pilotos titulares quienes tomaron el mando, mientras que en la segunda final de la Clase 1 la acción estuvo en manos de los pilotos invitados.

El espectáculo en pista no decepcionó y cada categoría volvió a mostrar un nivel competitivo sobresaliente, brindando carreras apasionantes de principio a fin.

Ganadores 6ª Fecha

● Clase 1: Tomás Di Nucci / Sebastián Salse, escoltados por Santiago García / Martín Abadía y

Marcelo Vezzosi / Pedro Prestifilippo.

● Clase 2: triunfo de Franco Legnoverde, seguido de José Basili y Gustavo Lagorio.

● Clase 3: victoria para Germán Rinaldi, segundo Franco González y tercero Luciano Anzani.

La próxima fecha será el 12 de Octubre compartiendo la jornada con el TCR (Turismo Carretera Regional) y el TC Platense, para seguir compartiendo esta pasión por el automovilismo.