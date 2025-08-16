El Autódromo de 9 de Julio se prepara para recibir la sexta del Turismo Promocional

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio Guillermo “Yoyo” Maldonado será sede de la 6ª fecha del Turismo Promocional del Centro Oeste Bonaerense este sábado y domingo, un evento que reunirá autos veloces, pilotos capaces y un show único con grandes regresos.

En la Clase 2 se destacan los regresos de José Basili (Junín) y del binomio Vilbazo – Sibona (25 de Mayo). A ellos se suman Ezequiel Campoy (Carlos Casares) con un Fiat 128, Francisco Potente (9 de Julio) tras meses de inactividad, Franco Coronel (Vedia) y Cristian Lagorio (9 de Julio), quien estrena su auto reconstruido tras el accidente del año pasado. El joven bolivarense Pedro Ricciuto también será de la partida, luciendo un nuevo diseño en su unidad y buscando revancha luego de un abandono por rotura de motor en la fecha pasada.

La Clase 1 vivirá una competencia especial con pilotos invitados. Allí se destaca la dupla Emiliano Porcaro – Cristian Biondini (Olavarría) y la formada por Fernando Ferreyros – Tadeo Ferreyros (25 de Mayo), ambas con Ford Falcon, sumándose a una lista de binomios que le darán jerarquía a la divisional.

Por su parte, la recuperada Clase 3 suma un nuevo protagonista: Juan Bautista (General Alvear), quien se incorpora para medirse con los habituales animadores de la categoría.

Todo dado está entonces para que este fin de semana en 9 de Julio se viva una fiesta de automovilismo, como viene siendo este año en las distintas categorías que pisan el asfalto del Guillermo «Yoyo» Maldonado.