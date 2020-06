“El atropello del kirchnerismo demuestra que el sistema de sesiones virtuales en el Senado fracasó”

(Bloque de Concejales Juntos por el Cambio)

En el marco del debate por el proyecto para crear una Comisión

Bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y Banco

Nación, pudimos ser testigos -una vez más- del atropello y

autoritarismo del bloque del Frente de Todos.

En la sesión del día miércoles 23, el Senado dio media sanción a un

proyecto que no reunía los 2/3 necesarios para la creación de una

Bicameral de Investigación como lo establecen los arts. 87 y 88 del

reglamento de la cámara, no permitiendo dejar constancia de eso tras

el apagón de micrófonos de los Senadores. De este modo, quedaron

expuestas las falencias y fragilidad del sistema utilizado.

Condiciones como estas tornan imposible sesionar en un clima de

racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura

de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en

el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación

Crear una Comisión Bicameral para investigar a Vicentín a través de

una ley es una forma de saltar lo que dice el Reglamento del Senado y

también las propias convicciones y dichos de su Presidenta en 2002. Lo

hacen porque no tienen los votos para hacerlo correctamente.

Vicentín es una empresa que tiene muchos años. Incluso la Presidenta

la visitó y la elogió en 2007. En 2009 se les permitió importar soja

con una resolución insólita, en la que el mismo ministerio dice que se

hace para beneficiar a Vicentín.

Desde el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio repudiamos el

avasallamiento llevado adelante por el Frente de Todos en la Sesión

del Senado de la Nación incumpliendo el reglamento de la Cámara y

silenciando los micrófonos, dando una fuerte demostración de censura y

atropello a las instituciones y a la libertad de expresión.

Los desafíos que hoy tenemos que enfrentar son muy grandes y

demandan que estemos unidos. El Interbloque de Juntos por el Cambio ha

dado considerables demostraciones de su voluntad de sesionar de manera

virtual para continuar con la primordial labor legislativa que se

lleva adelante, pero ante una continua ruptura de reglas e

imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en el marco de

una sesión virtual en el Senado de la Nación.

Bloque de Concejales Juntos por el Cambio