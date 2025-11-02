El arte de dejar que Trump se declare vencedor

Cuando Xi Jinping, el presidente de China, salió el jueves de su reunión con Donald Trump en Corea del Sur, su expresión reflejaba la satisfacción de quien ha jugado hábilmente sus cartas. Aprovechando el casi monopolio de China sobre los minerales de tierras raras y su poder adquisitivo sobre la soja estadounidense, Xi logró concesiones clave de Washington que le permiten mantener el control de la situación.

Entre los acuerdos alcanzados, destacan La reducción de los aranceles estadounidenses y la prórroga de la tregua en nuevos aranceles, la suspensión de las tasas portuarias para los barcos chinos y el aplazamiento de los controles de exportación estadounidenses que hubieran restringido el acceso de empresas chinas a tecnología clave de Estados Unidos.

Aunque Trump celebró lo que consideró una victoria para los agricultores y empresas estadounidenses, lo cierto es que China, de manera astuta, solo logró restaurar en gran medida el statu quo de principios de año, incluyendo la reanudación de sus compras de soja estadounidense. Lo que Xi comprendió con claridad fue que Trump necesitaba un acuerdo que pudiera vender como un triunfo doméstico. Al abordar el Air Force One, Trump levantó el puño. «¡Nuestros agricultores estarán muy contentos!», escribió después en Truth Social. «Gracias al presidente Xi por eso», añadió, sugiriendo que había alcanzado un acuerdo favorable para los intereses de su país.

En el resumen de la reunión publicado por el gobierno chino, Xi parecía ofrecer más una lección que una simple declaración. «Los recientes giros y vueltas en la guerra comercial deben ser aleccionadores», le dijo al presidente estadounidense. «Ambas partes deben tener en cuenta el panorama general y centrarse en los beneficios a largo plazo de la cooperación, en lugar de caer en un círculo vicioso de represalias mutuas».

Con esto, Xi recordó que China tiene la capacidad de contraatacar, y que Washington debería tenerlo presente. Tras la reunión, el Ministerio de Comercio chino anunció la suspensión de las restricciones sobre las tierras raras, una medida que había sido anunciada en octubre, y que podría haber debilitado las industrias tecnológicas estadounidenses. En respuesta, Trump accedió a reducir a la mitad los aranceles del 20% que había impuesto a principios de año, llevando la tasa arancelaria global sobre los productos chinos a cerca del 47%.

Algunos analistas coinciden en que, tarde o temprano, China tenía las de ganar en esta disputa comercial, ya que la administración de Trump nunca logró definir claramente sus objetivos. Jonathan Czin, de la Institución Brookings, afirmó que el gobierno chino «orquestó un juego de opciones múltiples», obligando a Estados Unidos a cambiar su foco desde la soja hasta los minerales raros y temas como TikTok, mientras dejaba sin resolver las cuestiones de fondo. Czin calificó el enfoque de Trump como «táctica sin estrategia», sugiriendo que, si bien el presidente estadounidense ganó ciertos beneficios inmediatos, no logró imponer una solución duradera ni estructural a la guerra comercial.

Los acuerdos alcanzados el jueves podrían, al menos por ahora, aliviar la tensión en la relación bilateral. Trump mencionó que también discutieron posibles esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, y anunció su intención de viajar a China en abril, con Xi planeando una visita a Estados Unidos en el futuro. Trump, en su habitual estilo elogioso, calificó a Xi como el «gran líder de un gran país» y un «gran amigo», mientras que el presidente chino expresó que creía que el desarrollo de su nación «va de la mano» con la «visión de Trump de hacer grande nuevamente a Estados Unidos».

Por supuesto, resulta más fácil ser generoso cuando se tiene la capacidad de moldear los términos del acuerdo. Y en este caso, parece que China salió con la mano superior.