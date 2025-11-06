El agua envenenada de 9 de Julio: un espejo de la amenaza global por resistencia a los antibióticos

Por Redacción Extra

En la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, el agua potable es un tema de grave preocupación. En los últimos años, gran parte de la población ha estado expuesta a elevados niveles de arsénico en el agua que consumen a diario, un problema que no solo afecta la salud de los vecinos, sino que también es indicativo de una crisis más amplia que vincula al agua con riesgos invisibles pero letales: la expansión de la resistencia a los antibióticos.

A nivel global, el mal uso de antimicrobianos en humanos, animales y el medio ambiente ha desencadenado una “pandemia silenciosa” de microorganismos resistentes. Sin embargo, uno de los vectores más importantes de esta problemática es el agua.

El agua es un puente que conecta a seres humanos, animales y ecosistemas, actuando como vehículo para la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos. Y en 9 de Julio, los habitantes no solo enfrentan la amenaza del arsénico, sino también la posible contribución de la misma agua a la propagación de estas bacterias resistentes.

El agua como vehículo de resistencia antimicrobiana

El arsénico en el agua potable se ha relacionado con múltiples enfermedades, entre ellas, varios tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. El agua de consumo no solo proviene de ríos o pozos, sino también de aguas residuales tratadas, las cuales son purificadas y reutilizadas en algunas zonas. Este proceso, aunque elimina la mayoría de bacterias patógenas, no erradica completamente las bacterias ambientales, aquellas que, si bien no suelen ser peligrosas, pueden actuar como “puentes” entre bacterias inofensivas y patógenas, transmitiendo genes de resistencia. Pueden hacer que infecciones comunes se vuelvan más difíciles de tratar.

El agua también está relacionada con la resistencia a los antibióticos de forma más insidiosa. Cuando se riega con agua contaminada, como ocurre en algunas zonas agrícolas, las bacterias resistentes pueden llegar a los alimentos, amplificando los riesgos. Ejemplos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados con agua de mala calidad —como el caso de los “pepinos españoles” en Alemania, que en 2011 causaron más de 2.000 intoxicaciones y 22 muertes— demuestran cómo este problema se puede expandir rápidamente, afectando a miles de personas.

El abuso de antibióticos y su impacto en el medio ambiente

La ganadería, otro sector vinculado al uso excesivo de antibióticos, contribuye aún más a este problema. El uso de antibióticos en animales de consumo, aunque hoy regulado, sigue siendo una fuente importante de resistencia. Las heces de los animales contaminadas con antibióticos y bacterias resistentes pueden llegar al agua a través de los vertidos, facilitando la propagación de microorganismos resistentes en ríos, lagos y acuíferos.

El agua como un desafío global y local

El caso de 9 de Julio no es un caso aislado. En muchas otras regiones de Argentina y del mundo, el agua es un eslabón crítico en la expansión de la resistencia a los antibióticos. En 9 de Julio, gran parte de la población consume agua envenenada con arsénico y otros minerales en exceso, un peligro conocido, pero que, si bien se han tomado algunas medidas (como la planta de abatimiento de arsénico que provee agua con nivels más aceptables pero para una porción de la población parte central de la ciudad cabecera) no ha sido resuelto a pesar de los años de advertencias. Al mismo tiempo, esa misma agua podría estar facilitando la transmisión de microorganismos resistentes que representan una amenaza aún más grande para la salud pública. El mundo entero debe tomar medidas urgentes para proteger los recursos hídricos, mejorar los tratamientos de depuración y, sobre todo, garantizar que el agua que consumimos no sea una amenaza invisible para nuestra salud y para la salud de las futuras generaciones.