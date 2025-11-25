El agua con arsénico amenaza a Nueve de Julio

Un nuevo estudio volvió a exponer niveles peligrosos de arsénico en la ciudad, mientras crecen las críticas al municipio comandado por María José Gentile por no garantizar un suministro de agua seguro ni implementar medidas de prevención sanitaria.

La presencia de arsénico en el agua potable volvió al centro de la escena en Nueve de Julio tras la actualización del Mapa de Arsénico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), encabezado por el doctor Jorge Daniel Stripeikis. El relevamiento académico confirma lo que los vecinos vienen denunciando hace años: la ciudad integra una de las regiones más comprometidas de la provincia de Buenos Aires, con valores que superan por amplio margen los parámetros internacionales de seguridad.

Pero el dato científico no solo describe un problema estructural, también expone una pregunta que incomoda a la administración de María José Gentile. ¿Qué hizo —y qué está haciendo— el municipio frente a una situación que compromete la salud de miles de vecinos?

El nuevo estudio del ITBA identifica a la llanura Chacopampeana como la zona con mayor concentración de arsénico en el agua en Argentina, con niveles que superan los 50 ppb (partes por billón), muy por encima del límite de 10 ppb recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de ese corredor crítico aparece Nueve de Julio.

La institución remarca que unas 4 millones de personas en el país están expuestas a agua contaminada y alerta sobre los efectos sanitarios de largo plazo: cáncer, lesiones cutáneas, problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico).

La actualización del mapa —que registró más de 350 muestras— se presenta como una herramienta clave para que municipios y gobiernos adopten medidas urgentes. Sin embargo, en Nueve de Julio la respuesta oficial es motivo de crecientes cuestionamientos.

“El municipio no entrega agua segura”

La concejal de Unión por la Patria, Julia Crespo, fue una de las voces más duras contra la gestión de Gentile. Meses atrás, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, afirmó que entre 12.000 y 13.000 vecinos reciben agua con “altísimos niveles de arsénico” y denunció una falta total de intervención estatal: “Miles de vecinos siguen recibiendo agua contaminada y el municipio no entrega agua segura, ni siquiera en hogares con menores».

La edil incluso comparó la gestión con una “administración de consorcio”, denunciando falta de planificación, retroceso en políticas sociales y ausencia de un proyecto integral.

En enero pasado, la situación obligó a que el Concejo Deliberante declarara la Emergencia del sistema de agua de red, luego de detectarse niveles elevados de arsénico y un corte masivo del suministro en plena ola de calor. El radical Ignacio “Nacho” Palacios respaldó la medida y reconoció públicamente la magnitud del problema, especialmente en Ciudad Nueva.

“Ante la grave situación por la faltante de agua y los altos niveles de arsénico hemos declarado la Emergencia Hídrica. La Municipalidad necesita herramientas para paliar la crisis en lo inmediato», dijo, aunque también fue explícito en que el municipio no puede resolver el tema solo: “Necesitamos una política en conjunto con Nación y Provincia. En Nueve de Julio debemos tener agua potable y dejar de contaminar a nuestros vecinos”.

La crisis del agua no es un caso aislado, sino parte de un deterioro general de la gestión municipal que ya generó un fuerte malestar social y que se expresó de manera contundente en las urnas el 7 de septiembre, cuando la lista local del oficialismo quedó relegada al cuarto lugar. En Nueve de Julio se multiplican los reclamos por servicios básicos: alumbrado, barrido y limpieza sin respuestas, caminos rurales abandonados, falta de mantenimiento en la infraestructura urbana y obras públicas prácticamente inexistentes.

En este contexto, incluso referentes del sector agropecuario advierten fallas estructurales: el productor Fernando Di Pietro cuestionó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que “los cargos clave estén ocupados por personas sin la capacitación necesaria para afrontar los problemas del distrito”, y remarcó que a María José Gentile, “el municipio le quedó grande”. Con el arsénico en el agua como amenaza sanitaria y múltiples frentes sin atender, crece la percepción de un gobierno sin capacidad de respuesta ante las urgencias de Nueve de Julio. (Grupo La Provincia)