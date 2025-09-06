El ABC del dinero con el ‘Doctor Ahorro’

Víctor Quiñones estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) contando aspectos de su vida y profesión como docente en escuelas secundarias de la ciudad. Conocido en el ambiente radial como ‘el Doctor Ahorro’ se convirtió en especialista de las billeteras virtuales desde su columna habitual en una radio colega donde aconseja sobre el uso de las mismas y los rendimientos y ventajas particulares de cada una de ellas. En esta entrevista cuenta como derivo desde su intención de estudiar ingeniería en sistemas a ser profesor de historia y la influencia decisiva que tuvo un educador para modificar el rumbo de su carrera.