Eduardo Falcone: “Nosotros dejamos de ser oficialistas hace más de un año”

En las Elecciones legislativas de 2023 fue electo Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, logrando el 7° lugar en la lista de La Libertad Avanza. El Diputado Eduardo Falcone dialogó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre la situación y perspectivas futuras de la Ruta 5, los trabajos y las posibilidades nunca concretadas de convertirla en Autovía. Falcone es economista y pertenece al partido Movimiento de Integración y Desarrollo.

Hay que recordar que el 10 de abril de 2024 el ahora ex jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, rompió y se fue para armar su bancada propia que se llamaba como el partido que preside: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El nuevo bloque estuvo conformado por el propio Zago junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez, todos diputados que provienen del MID.

Más adelante en el tiempo, el lunes 22 de septiembre de este año, El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) decidió dar un paso político propio y romper la sociedad parlamentaria que mantenía con el PRO. La fuerza liderada por Oscar Zago se unió a los ex libertarios de Coherencia para conformar un nuevo interbloque, al que bautizaron Desarrollo y Coherencia.

La flamante bancada está integrada por seis diputados: los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone, junto a los ex La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano.

Zago —quien en los primeros meses de la gestión Milei presidió el bloque oficialista— es el nuevo titular del interbloque.

¿Motivos de la ruptura?: La decisión del MID se aceleró luego de las diferencias con el PRO en torno a la relación con el oficialismo libertario. Mientras la bancada que conduce Cristian Ritondo acompañó mayoritariamente al Gobierno en votaciones sensibles, como los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan y a la de Financiamiento Universitario, los desarrollistas se diferenciaron votando en contra. Eso explica Falcone en esta entrevista.

Falcone también se refirió al futuro tratamiento en el Congreso de la Nación del presupuesto 2026 y lamentó, por otro lado, “porque el gobernador de la provincia también debería involucrarse en la construcción de la ruta 5 y por ahí se podría hacer una alianza, un consorcio entre el gobierno nacional, el de la provincia y el sector privado para hacer los 500 km del llamado tramo ‘Pampa’ que pasa por el medio de la provincia de Buenos Aires y que va desde Luján hasta Santa Rosa (LP)”.

Pero también reflexionó: “Nuestra provincia el 40% de la producción y de la población del país; creo que deberían las partes privilegiar a los pobladores de la provincia y las discusiones partidarias e ideológicas las dejamos para otro momento”

También aclaró que “fue un error del Gobierno el tener que vetar esa ley sobre la emergencia del Hospital Garrahan, porque después tuvo que dar los fondos”.