Eduardo Barucco: Morea y la incertidumbre por los caminos

Como residente de Morea, el médico Eduardo Barucco frecuenta los caminos que comunican a esa localidad con la ciudad cabecera y con Dudignac y nos explicó los distintos trabajos que se realizaron entre ayer y hoy entre esas localidades del partido de 9 de Julio para hacerlos transitables.

En paralelo, como miembro de la Sociedad de Fomento de Morea anticipó detalles de la tradicional ‘Fiesta del Lechón’ que ya tiene fecha para el próximo mes de diciembre los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14.

Por último, como presidente de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, nos contó sobre la reunión que se realizó el sábado 25 de octubre en el Centro ‘San Cayetano’ donde miembros del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, autoridad ejecutiva y órgano interno de la AFA que promueve, organiza y desarrolla el fútbol en todo el territorio argentino, articulando con las ligas del interior, brindaron una capacitación para integrantes de los tribunales de penas de las ligas de la zona.