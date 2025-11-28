Durísima sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó su resolución respecto al polémico incidente ocurrido en la previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, conocido como el «pasillo de espaldas».

La AFA confirma que HABRÁ SANCIONES disciplinarias para los jugadores involucrados PERO PARA EL 2026. De esta manera, todo el plantel de Estudiantes estará habilitado para disputar el partido de Cuartos de Final del Torneo Clausura ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Los jugadores que participaron del pasillo RECIBIERON DOS FECHAS DE SANCIÓN a cumplir en el próximo torneo. Ellos son: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arazmendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús (supsendido para el fin de semana porque fue expulsado).

Además, el tribunal sancionó al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario y dispuso que el jugador Santiago Núñez, como capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida, tendrá la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

Por último, se multó a Estudiantes con CUATRO MIL (4.000) venta de entradas, por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.