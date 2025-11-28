Dura respuesta de la AFA: Suspensión para Verón y Estudiantes

La escalada del conflicto entre la AFA y Estudiantes de La Plata sumó un capítulo decisivo con la resolución del Tribunal de Disciplina, que oficializó fuertes sanciones luego del controvertido “espaldazo” con el que el plantel platense recibió a Rosario Central. La medida alcanzó no solo a once futbolistas del primer equipo, sino también al presidente de la institución, Juan Sebastián Verón. En un fallo de alto impacto político y deportivo, el tribunal dispuso suspender a Verón por seis meses para “toda actividad vinculada al fútbol”, en base al artículo 12 del Código Disciplinario. La decisión remite a antecedentes recientes: el año pasado, la AFA había impuesto una sanción de dos años al dirigente Andrés Fassi, que finalmente fue levantada en marzo por el TAS.

En paralelo, los once jugadores que participaron del pasillo fueron penados con dos fechas de suspensión. No obstante, esas fechas se harán efectivas recién en el próximo torneo, el Apertura 2026, y solo en caso de que los futbolistas continúen en el club. Por este motivo, todos estarán habilitados para jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo sábado.El dictamen también incluyó una sanción específica para el capitán del equipo, Santiago Núñez, a quien se le prohibió ejercer la capitanía durante los próximos tres meses.