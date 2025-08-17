Dudignac: Otro accidente fatal en el acceso

Dolor en Dudignac por la muerte de Alejandro Carilla ocurrida en un accidente en horas de la madrugada en el acceso a esa localidad. Por razones que se investigan, Carilla, de 64 años, perdíó la vida tras el impacto de su camioneta Toyota Hilux contra un árbol.

Intervino policía y bomberos de Dudignac, además de las actuaciones judiciales a través de la Unidad Funcional de Instrucción 4 del Depto. Judicial de Mercedes para poder esclarecer cómo sucedió el siniestro. La causa quedó caratulada como “Homicidio Culposo”.

Un acceso que en los últimos tiempos ha sido noticia justamente por diversos accidentes.