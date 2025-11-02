Dudignac-Morea: trabajos en el camino

La Municipalidad de 9 de Julio, con la colaboración de productores y vecinos, está llevando a cabo trabajos en el Camino que conecta Dudignac y Morea. Tras una reciente reunión y recorrida en el lugar, la Intendente María José Gentile, junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet, las Delegadas de ambas localidades, productores y vecinos, acordaron una acción unificada para restablecer la transitabilidad de la vía.

Los trabajos principales incluyen la limpieza del canal «El Cardizal» y la colocación de varias filas de tubos en distintos tramos del canal y del camino, con el apoyo vecinal, para optimizar el curso del agua. Se ejecutarán además tareas complementarias para lograr la restauración definitiva del tránsito en este camino.