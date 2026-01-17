Drag Racing en el autódromo

El Automoto Club Nuevejuliense inaugurará oficialmente su temporada 2026 este sábado 17 de enero con una jornada nocturna de Drag Racing de 201 metros. El evento, que se desarrollará en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, tendrá lugar entre las 18:00 y las 00:00 horas con acceso libre y gratuito para todo el público. Esta primera cita del año busca consolidar al autódromo como un espacio de encuentro social y deportivo para la comunidad en el marco de su 56º aniversario.

La actividad estará centrada en pruebas libres para los pilotos, quienes podrán realizar pasadas ilimitadas durante la franja horaria establecida mediante un pago de inscripción de $40.000. Para esta edición, la organización ha implementado mejoras técnicas significativas en la pista, incluyendo la aplicación de VHT para optimizar la tracción, el desplazamiento de la zona de largada y el estreno de un nuevo sistema de semáforo. Estas actualizaciones buscan elevar el estándar de seguridad y la calidad del espectáculo visual en cada aceleración.

Más allá de la competencia, la propuesta nocturna integra un componente social con la habilitación de un servicio de cantina para los asistentes. Con esta jornada, la institución da el primer paso de su calendario anual, apostando por un formato que combina la adrenalina de los fierros con un ambiente familiar. Los interesados en obtener más información pueden contactar a la oficina de prensa del club a través de sus canales oficiales