Dos detenidos por el robo al Louvre

Dos sospechosos fueron arrestados el sábado en relación con el robo de joyas valoradas en casi US$100 millones del Museo del Louvre en París, ocurrido el pasado domingo. Uno de los detenidos fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba tomar un avión hacia Argelia, mientras que el otro se dirigía a Mali. La policía puede retener a los sospechosos por un máximo de 96 horas.

El robo fue ejecutado por cuatro hombres que ingresaron al museo a plena luz del día, poco después de la apertura, alrededor de las 09:30 hora local. Los ladrones accedieron a la Galería de Apolo usando un elevador mecánico montado en un vehículo para alcanzar un balcón. Luego, cortaron una ventana con herramientas eléctricas, amenazaron a los guardias, y procedieron a cortar el cristal de dos vitrinas que contenían las joyas. El asalto duró solo cuatro minutos, y los ladrones escaparon en dos motocicletas a las 9:38 de la mañana. Un informe preliminar señaló que una de cada tres salas de la zona afectada carecía de cámaras de circuito cerrado de televisión.

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, criticó las fallas en los protocolos de seguridad del museo, indicando que el suceso había dañado la imagen de Francia a nivel mundial. Las autoridades francesas también criticaron la «divulgación prematura» de información del caso, alegando que esto obstaculizó los esfuerzos para recuperar las joyas y capturar a los responsables. Tras el incidente, se han reforzado las medidas de seguridad en las instituciones culturales francesas.