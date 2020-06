Dos detenidos por atacar a una mujer

Parte policial: En horas de la madrugada, personal policial de este elemento junto a personal Cria La Mujer 9 de Julio y Sub DDI Bragado, tras oponer resistencia proceden en vía pública a la aprehensión de un sujeto de 22 y otro de 27 años los cuales se desplazaban a bordo de motovehiculo marca Keller 110 color negra sin dominio , quienes instantes antes se habían presentando a domicilio Freire al 1200 , donde el sujeto de 27 años tras romper puerta de ingreso a la vivienda efectúa dos disparos con arma de fuego y con un cuchillo lesiona a su ex pareja femenina de 28 años a la cual le provoca lesiones leves. Que al darse a la fuga el sujeto de 27 años deja en domicilio abandonada *Pistola calibre 22 marca Bersa serie numero con cargador colocado y 5 municiones mismo calibre intactos con la cual realizara los disparos. Que al momento de la aprehensión se incauta en poder del cuchillo de cocina el cual utilizara para lesionar a la victima. Que en relación a al segundo sujeto de 22 años mismo al momento del hecho lo aguardo en la motocicleta en el exterior del domicilio de víctima, efectuando amenazas a los presentes. Y en relación al arma de fuego incautada misma hasta el momento no posee impedimento legales. Presente personal Policía Científica Bragado. Intervención UFI 5 Mercedes. Masculinos alojados en Sub Estación de Policía Dudignac.